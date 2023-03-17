Ünlü Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'un (Jahrein) oğlu Bora Emir dünyaya geldi. Twitter'dan bir görselle haberi duyuran Jahrein paylaşımını 17 Mart gece 04:08 'de yaptı. Peki, Jahrein oğlu kimdir, ismi ne? Ahmet Sonuç'un (Jahrein) oğlu doğdu mu, doğum tarihi hangi gün? İşte detaylar...

Jahrein'in oğlu doğdu mu, ismi nedir? Jahrein oğlu hangi gün dünyaya geldi? Jahrein oğlunun adı nedir? Jahrein'in kaç çocuğu var? Jahrein'in çocuğu doğdu mu? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Jahrein oğlu kimdir, ismi ne? Ahmet Sonuç'un oğlu doğdu mu, doğum tarihi hangi gün?

JAHREİN'İN OĞLU DOĞDU MU, İSMİ NEDİR?

Jahrein (Ahmet Sonuç) 'in oğlu Bora Emir, 17 Mart 2023 tarihinde dünyaya geldi. Güzel haberi İnstagram story ve Twitter'dan duyuran Jahrein, Yüzüklerin Efendisi Boromir'in görselini paylaştı.

Jahrein'in paylaştığı tweet:

Jahrein'in oğlunun ismi Bora Emir'dir.

JAHREİN KİMDİR?

Ahmet Sonuç ya da bilinen adıyla Jahrein (29 Kasım 1988, İstanbul), Türk internet ünlüsüdür. İnternet kariyerine YouTube ile başladı ve daha sonra Twitch'te yayın yapmaya başladı. Genellikle sohbet ve oyun alanında içerik üretmekte, internet fenomenleri ve siyasi figürlerle röportaj yapmaktadır. Nisan 2022'den Ağustos 2022'ye kadar yayınlarını YouTube'dan yapmış olup 31 Ağustos 2022'de açtığı yayında, halihazırda yayın yaptığı Twitch'e geri döneceğini duyurmuştur. Genel olarak oyun alanının dışında güncel politik konularda yaptığı yorumlar gazetecilerden tepki toplamaktadır.

Hayatı

Gençlik ve eğitimi

Ahmet Sonuç, 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Kıbrıs Türkü babası jinekoloji doktoru, Burdurlu annesi ise hemşiredir. İlkokul eğitimini Karabük'te aldı ve ortaokul eğitimi sırasında Antalya'ya taşındı. Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya Bölümünü okumak için Almanya'ya yerleşti.

Almanya'da eğitim gördüğü yıllarda eğitimden çok oyun oynamaya vaktini ayıran Sonuç, önce YouTube üzerinden videolar çekti ve daha sonra Twitch'te yayınlar yaparak internet kariyerine atıldı. Üniversiteyi son sınıfta bırakmasının ardından Polonya'ya taşınarak G2A'de çalışmaya başladı.

Türkiye'ye dönüşü

2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödüllerinde en iyi yayıncı ödülünü kazandı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti.

Rekkitz ekibi

Rekkitz adı verilen bir yayıncı ekibi kurdu. Ekip, Jahrein ve diğer 3 arkadaşından oluşmaktadır. Rekkitz ekibi canlı yayın ve podcast üzerine içerik üretmektedir.

Siyaset girişimi

Sonuç, Nisan 2021 tarihli bir Twitch yayınında, 2023 Türkiye genel seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olacağını açıkladı. 22 Mayıs 2021 tarihli yayınında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk etti. Ropörtaj; gençleri, Türkiye'de interneti, eğitimi, bilimsel çalışmaları ve Sedat Peker videolarını konu aldı. Yayın, anlık olarak 300 bini aşkın kişi tarafından izlendi ve internet tarihinde bir siyasi parti liderinin katıldığı ilk internet yayını oldu. Sonuç, Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği röportajdan sonra ifadeye çağrıldığını duyurdu. 12 Haziran 2021 tarihli yayınında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ağırladı.

2022 yılında milletvekilliği adaylığından vazgeçtiğini açıklayan Jahrein, bundan kısa bir süre sonra yapmış olduğu bir yayında, Dinozorları Öldüren Meteor Partisi adında resmi bir siyasi parti kuracağını açıkladı.