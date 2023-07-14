Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'e söylediği sözler nedeniyle 200.000 TL. lik tazminat davası açtı. Sosyal medya üzerinde konu hakkındaki tartışmalar nedeniyle Jahrein neden dava edildi? sorusu araştırılıyor. Peki, Jahrein neden dava edildi? Kılıçdaroğlu neden Jahrein'e dava açtı? Ahmet Sonuç neden davalık oldu?

Sosyal medya üzerinde farklı platformlarda Jahrein lakabı ile içerik üretmekte olan Ahmet Sonuç neden davalık oldu? Araştırmalar devam ediyor. Takipçileri başta olmak üzere birçok kişi Jahrein neden dava edildi? Sorusuna yanıt arıyor. Twitter üzerindeki siyasi tweetleri ile dikkat çeken Jahrein neden dava edildi? Kılıçdaroğlu neden Jahrein'e dava açtı? Ahmet Sonuç neden davalık oldu?

JAHREİN NEDEN DAVA EDİLDİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "leblebi kafalı ve demans hastası" ifadelerini kullandığı için Jahrein'e 200.000 TL. lik tazminat davası açtı. Konu hakkında sosyal medya hesabından birçok paylaşım yapan Ahmet Sonuç paylaşımında şu sözlere yer verdi;

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açarken bu sözleri kullanmıştı.

Bana 200.000₺'lik açtı.

Benim büyüklük halis mi?