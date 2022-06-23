Jahrein ne dedi? Jahrein Mahmut Ustaosmanoğlu'na ne dedi?

Sosyal medya fenomeni Jahrein'in yaptığı bir paylaşım ise gündem yarattı. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alıntılayan Jahrein, tweet'ine "Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?" ifadelerini yazdı. Gelişme sonrası Jahrein Mahmut Ustaosmanoğlu'na ne dedi, merak edildi.

JAHREİN MAHMUT USTAOSMANOĞLU'NA NE DEDİ?

İsmailağa liderinin vefatı sevenlerini üzerken, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok siyasi isim de başsağlığı mesajı paylaştı. Sosyal medya fenomeni Jahrein'in yaptığı bir paylaşım ise gündem yarattı. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alıntılayan Jahrein, tweet'ine "Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?" ifadelerini yazdı.

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