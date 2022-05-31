Jahrein hesabı neden kapatıldı? Jahrein Twitter hesabı kapatıldı mı? - Haberler

Gündem siyasete dair yaptığı yorumlarla adından sıklıkla söz ettiren Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı askıya alındı. Peki, Jahrein'in Twitter hesabına ne oldu? Jahrein Twitter hesabını mı kapattı? Jahrein'in hesabına ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

JAHREIN HESABI NEDEN KAPATILDI?

Sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'un (Jahrein) Twitter hesabı askıya alındı.

Sonuç'un askıya alınan sosyal medya hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi. Twitter'da onaylı bir hesabı bulunan Sonuç, son olarak 726 bin takipçiye sahipti.

Son dönemde Twitter üzerinden yaptığı siyasi içerikli paylaşımlarla gündeme gelen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'un hesabının kapatılma sebebi henüz bilinmiyor.

JAHREIN TWİTTER HESABINI NEDEN KAPATTI?

Jahrein'in hesabı Twitter tarafından kapatılırken, nedeni henüz bilinmiyor.

Haberler.com - Gündem