JAECOO J8, Katar'da tanıtıldı

Chery Group'un Premium Off-Road SUV sınıfında yeni bir anlayışın oluşmasını hedefleyen JAECOO markasının yeni modeli J8 Katar'da tanıtıldı.

Bu yıl ilk defa Cenevre haricinde, Doha- Katar'da düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya lansman gerçekleşen JAECOO J8, 7 farklı senaryoya göre değişkenlik gösterebilen sürüş modları, büyük oranda Nappa deriyle kaplı koltukları, mat siyah geyik derisinden tavan döşemesi, TOM yapımı suni ahşap döşemeleri, 24,6 inçlik ultra akıllı kavisli ekranı, özel 14 hoparlörlü SONY ses sistemi ve 255 renkli, şelale tarzı ritmik ortam aydınlatmasıyla sürüş sırasında sıra dışı bir görsel-işitsel deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Model, 540 stereo isimli süper-hassas klima sistemi ve C-PURE Kübik Kabin Teknolojisi ile de öne çıkıyor.

İlk olarak Şubat 2024'te yollara çıkması ve Mart 2024'te Katar pazarında satışa sunulması beklenen JAECOO J8 ilk bakışta şelale tarzındaki ön ızgara tasarımıyla dikkat çekiyor.

Modelin kabin tasarımında ise abartıdan uzak bir şıklık sergileniyor. Koltukları büyük oranda Nappa deriyle kaplı olan SUV'da tamamı mat siyah geyik derisinden tavan döşemesi, sadece konforlu bir his vermekle kalmıyor, aynı zamanda ses emilimini de geliştirerek kabin yalıtımına katkı sağlıyor. TOM yapımı suni ahşap, doğal ahşabın görsel dokusunu ve dokunma hissini bir araya getiriyor.

Kabin, 24,6 inçlik ultra akıllı kavisli ekran, özel 14 hoparlörlü SONY ses sistemi ve 255 renkli, şelale tarzı ritmik ortam aydınlatması ile donatılıyor. Sürüş sırasında benzersiz bir görsel-işitsel deneyim yaşayan kullanıcılar, 540 stereo isimli süper-hassas klima sistemiyle iklimlendirme ayarlarına kavuşuyor. Her sıradaki yolcu, hava sıcaklığını kendi tercihine göre ayarlayabiliyor. C-PURE Kübik Kabin Teknolojisi'nin de katkısıyla, ferah ve konforlu bir sıcaklık sağlanarak otomobilin içindeki havanın daha taze ve sağlıklı olması sağlanıyor.

Model, 7 temel sürüş senaryosuna kolaylıkla uyum sağlayabilen, çevik ve sorunsuz bir deneyim sunuyor. Her senaryoya uygun, akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, güç aktarımını sağlıyor. CDC manyetik yükseklik ayarlı süspansiyonuyla JAECOO J8; aracın yüksekliğini farklı yükler ve yol koşullarına göre ayarlayabiliyor, gelişmiş konfor seviyesini üstün yol tutuş özellikleriyle birleştirebiliyor. Eş zamanlı olarak off-road tutkunlarına da dengeli bir arazi sürüş keyfi yaşatabiliyor.