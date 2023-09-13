Chery Group'un alt markalarından JAECOO, bu ay JAECOO 7 ile Doğu Avrupa SUV pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Yüksek dayanımlı çelik bileşimli gövdesi, akıllı sürüş destek sistemleri ve 7 farklı sürüş modu ile öne çıkan JAECOO 7, 1.6 TGDI motoru ve 7 ileri DCT şanzıman ile yaklaşık 8 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. Model hem iki, hem de dört tekerden çekiş sistemine sahip versiyonlarla satışa sunulacak.

Chery Group'un alt markalarından JAECOO, bu ay JAECOO 7 ile Doğu Avrupa SUV pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Yüksek dayanımlı çelik bileşimli gövdesi, akıllı sürüş destek sistemleri ve 7 farklı sürüş modu ile öne çıkan JAECOO 7, 1.6 TGDI motoru ve 7 ileri DCT şanzıman ile yaklaşık 8 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. Model hem iki, hem de dört tekerden çekiş sistemine sahip versiyonlarla satışa sunulacak.

Köşeli çizgilerle dikkat çeken model, matris tarzında ızgara ve keskin LED farlarıyla modern bir görünüme sahip. Yan cephe boyunca uzanan düz çizgiler görsel derinliğe katmanlar ekliyor. Diğer tasarım unsurlarıyla birlikte gizli kapı kolları ve arazi aracı tasarımlı jantlar güçlü bir duruş sağlıyor.

JAECOO 7, 21 derecelik yaklaşma ve 29 derecelik uzaklaşma açılarına sahip. Model, 200 mm minimum yerden yüksekliği ile 600 mm'lik su geçişlerini de gerçekleştirebiliyor.

Araçta 14,8 inçlik Sky ekran, 10,25 inçlik tamamen LCD gösterge paneli ve üç kollu, altı düz, çok işlevli direksiyon simidi yer alıyor. Qualcomm Snapdragon 8155 çip sayesinde sistem çok hızlı çalışıyor. SONY hoparlörler, 540 derecelik panoramik görüntü ve W-HUD yükseltilmiş gösterge ekranı gibi eklemeler kullanım kolaylığı sunuyor.

Akıllı sürüş destek sistemleri, tescilli ARDIS all-road akıllı arazi sürüş sistemi ile birlikte çalışıyor. Sistem, şehir içi, çöl, dağlık arazi, su geçişi, çamur ve diğerleri dahil olmak üzere yedi akıllı dört tekerlekten çekiş modu ve şerit değiştirme özellikleriyle öne çıkıyor.

Eylül ayındaki resmi Doğu Avrupa pazarına girişinin ardından marka, Meksika, Suudi Arabistan ve Şili gibi ülkelere de adım atacak.