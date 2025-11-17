Jadon Sancho Fenerbahçe'ye mi gelecek? SON DAKİKA! Jadon Sancho kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

İngiliz futbolunun yıldız isimlerinden Jadon Sancho, son günlerde transfer haberleriyle Türk futbol gündeminin en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi. Bonservisi Manchester United'da bulunan ve şu anda Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Sancho, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmesiyle birlikte Jadon Sancho Fenerbahçe'ye mi gelecek? sorusunu akıllara getirdi. Peki, Jadon Sancho Fenerbahçe'ye mi gelecek? Jadon Sancho kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Detaylar...

JADON SANCHO FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

İngiliz futbolunun yükselen yıldızlarından Jadon Sancho, son dönemde transfer dedikodularıyla gündemde. Bonservisi Manchester United'da olan ve şu anda Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Sancho, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Bu durum, özellikle Türk futbolseverler arasında Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Sercan Hamzaoğlu'nun iddiasına göre, Sancho Karaköy'de bir Fenerbahçe yöneticisinin kaldığı otelde konakladı. Ancak, oyuncunun İstanbul'a hangi amaçla geldiği henüz netlik kazanmış değil. Transfer görüşmesi yapıp yapmadığı ve Türk kulüpleriyle olası bir anlaşmanın olup olmadığı, henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Futbol uzmanları, Sancho'nun son yıllarda yaşadığı performans düşüşünün ve sınırlı forma şansının, transferi için önemli bir faktör olabileceğini belirtiyor. Özellikle yaz döneminde adı Türk kulüpleriyle anılan yıldız, hem maliyet hem de performans kriterleri açısından dikkatle takip ediliyor.

JADON SANCHO KAÇ YAŞINDA?

Jadon Sancho, 25 yaşında ve kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirmesi bekleniyordu. Ancak son sezonlarda yaşadığı sakatlıklar ve sınırlı forma şansı, performans istikrarını olumsuz etkiledi. Aston Villa'da sadece sekiz maçta toplam 366 dakika süre alan Sancho, bu karşılaşmalarda gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Yaşı itibarıyla hâlâ üst düzey bir kulüpte forma giyebilecek potansiyele sahip olan Sancho, transfer piyasasında genç ve tecrübeli bir oyuncu olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, 25 yaşının bir futbolcu için kritik bir dönemeç olduğunu ve kariyerinde doğru hamlelerin yapılmasının performansı doğrudan etkileyebileceğini ifade ediyor.

JADON SANCHO HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Şu anda Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Sancho'nun bonservisi Manchester United'da bulunuyor. İngiliz futbolunun önemli yıldızlarından biri olan Sancho, kariyerinde hem Premier League hem de uluslararası arenada dikkat çekici performanslar sergiledi.

Ancak Aston Villa'daki performansı, beklentilerin altında kaldı. Sadece üç maçta ilk 11'de sahaya çıkabilen oyuncu, sınırlı sürelerde takımına katkı sağlayamadı. Bu durum, Manchester United'ın gelecekteki planlarını da etkileyebilir ve Sancho'nun kiralık süresinin uzatılması veya farklı bir kulübe transferi ihtimalini gündeme getirebilir.

Futbol analistleri, Sancho'nun teknik kapasitesi ve yeteneğiyle hâlâ Avrupa'nın üst düzey liglerinde fark yaratabileceğini belirtiyor. Özellikle hücum hattında yaratıcılık ve hız isteyen kulüpler için cazip bir seçenek olarak değerlendiriliyor.