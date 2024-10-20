Jacobs sakatlandı mı, Beşiktaş maçında yok mu, oynayacak mı? Jakobs sakatlık durumu ne?

Galatasaray'ın yıldız ismi Ismail Jakobs sakatlandı. Antalyaspor Galatasaray maçının 22. dakikasına arka adalesi atan Ismail Jakobs maça devam edemedi. Jacobs sakatlanarak yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı! Jacobs sakatlandı mı, Beşiktaş maçında yok mu, oynayacak mı? Jakobs sakatlık durumu ne?

JACOBS SAKATLANDI MI?

Sarı kırmızılı kulüpte yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs'un tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Elfsborg ve Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenmeyen Jakobs'un ilk aşamada en az 2-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

JACOBS KİMDİR?

Ismail Jakobs (d. 17 Ağustos 1999) Ligue 1 ekiplerinden Monaco'dan kiralık olarak Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen, sol bek ve sol kanat pozisyonlarında görev yapan profesyonel futbolcudur. Almanya'da doğan futbolcu Senegal milli takımında oynamaktadır.

Kulüp kariyeri

FC Köln

AS Monaco

Galatasaray'a kiralık

Millî Takım Kariyeri

Jakobs, 21 Ağustos 2020'de teknik direktör Stefan Kuntz tarafından Almanya'nın 21 yaş altı milli takımına çağırıldı. 2021 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanan Almanya'nın kadrosunda yer aldı.

Ancak Senegal asıllı olması nedeniyle Senegal millî futbol takımını tercih etti.