Jackıe Chan: Kung Fu Ustası konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Jackıe Chan: Kung Fu Ustası ne zaman nerede çekildi, hangi ülke yapımı?
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Bugün Star TV'de Jackıe Chan: Kung Fu Ustası filmi ekralara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Jackıe Chan: Kung Fu Ustası konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Jackıe Chan: Kung Fu Ustası ne zaman nerede çekildi, hangi ülke yapımı? araştırması yapıyor. Peki, Jackıe Chan: Kung Fu Ustası konusu ne? Jackıe Chan: Kung Fu Ustası oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Jackıe Chan: Kung Fu Ustası filmi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Jackıe Chan: Kung Fu Ustası konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Jackıe Chan: Kung Fu Ustası ne zaman nerede çekildi, hangi ülke yapımı? İşte ayrıntılar...
16 yaşındaki Zhang Yi-shan (Yishan Zhang), Jackie Chan'in ve onun kendine özgü dövüş tarzının büyük bir hayranıdır Chan ile tanışmayı kafasına koyan genç, her yolu dener Onu takip eder, çekimlerine gider, hatta onu görmek için görevliyle bile kavga eder Sonunda hayali gerçekleşir ve Kung Fu ustası ile tanışmayı başarır Jackie Chan, Zhang'e sadece Kung Fu üzerine değil, hayat hakkında da unutamayacağı dersler verecektir.
Yishan Zhang
Jackie Chan
Bing Bai
Qixing Aisin-Gioro
Hongbo Jiang
Jackıe Chan: Kung Fu Ustası filmi 2014 yapımı bir filmdir.