Bugün Star TV'de Jackıe Chan: Kung Fu Ustası filmi ekralara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Jackıe Chan: Kung Fu Ustası konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Jackıe Chan: Kung Fu Ustası ne zaman nerede çekildi, hangi ülke yapımı? araştırması yapıyor. Peki, Jackıe Chan: Kung Fu Ustası konusu ne? Jackıe Chan: Kung Fu Ustası oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Jackıe Chan: Kung Fu Ustası filmi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Jackıe Chan: Kung Fu Ustası konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Jackıe Chan: Kung Fu Ustası ne zaman nerede çekildi, hangi ülke yapımı? İşte ayrıntılar...

JACKIE CHAN: KUNG FU USTASI KONUSU NEDİR?

16 yaşındaki Zhang Yi-shan (Yishan Zhang), Jackie Chan'in ve onun kendine özgü dövüş tarzının büyük bir hayranıdır Chan ile tanışmayı kafasına koyan genç, her yolu dener Onu takip eder, çekimlerine gider, hatta onu görmek için görevliyle bile kavga eder Sonunda hayali gerçekleşir ve Kung Fu ustası ile tanışmayı başarır Jackie Chan, Zhang'e sadece Kung Fu üzerine değil, hayat hakkında da unutamayacağı dersler verecektir.

JACKIE CHAN: KUNG FU USTASI OYUNCULARI KİMLER?

Yishan Zhang

Jackie Chan

Bing Bai

Qixing Aisin-Gioro

Hongbo Jiang

JACKIE CHAN: KUNG FU USTASI NE ZAMAN ÇIKTI?

Jackıe Chan: Kung Fu Ustası filmi 2014 yapımı bir filmdir.