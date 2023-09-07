Tüm dünyada milyonlarca izlenen Karayip Korsanları serisinin başrol oyuncusu Johnny Depp'in canlandırdığı Jack Sparrow karakterinin, Türk korsan Yusuf Reis'ten ilham alınarak canlandırıldığı iddia edildi. Konu hakkında araştırmalar yapan seyirciler Jack Sparrow Türk mü? Kaptan Jack Sparrow'a ilham olan osmanlı korsanı kim? Sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar…

Senaristler ve korsanlık tarihi danışmanı Stuart Beattie, Kaptan Hector Barbossa karakterini yazarken muhtemelen Avrupa'da Barbarossa (Kızıl Sultan) olarak ünlü Oruç Reis ve kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa'yı da düşünmüş olabilirler. Ayrıca, Jack Sparrow karakterine ilham kaynağı olarak Türk korsanı John Ward, diğer adıyla Yusuf Reis'in de olduğu düşünülüyor. Peki, Jack Sparrow Türk mü? Kaptan Jack Sparrow'a ilham olan osmanlı korsanı kim? Detaylar haberimizdedir…

JACK SPARROW TÜRK MÜ?

Karayip Korsanları serisinde yer alan Jack Sparrow karakteri Türk mü tartışmaları son buldu. Jack Sparrow yani Yusuf Reis, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış olan ünlü bir denizci ve korsandır. Aslen İngiliz John Ward olarak bilinen Yusuf Reis, 17. yüzyılın başlarında Akdeniz'de faaliyet göstermiştir. İngiltere'de doğduktan sonra İngiliz Donanması'nda görev yapmış, ancak sonradan Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır.

Yusuf Reis, Osmanlı İmparatorluğu'na katıldıktan sonra Müslüman olmuş ve denizcilik kariyerine Osmanlı donanmasında devam etmiştir. Daha sonra ise deniz soygunlarına başlamış ve Akdeniz'deki İngiliz, İspanyol ve Hollandalı gemilerini yağmalamıştır.

KAPTAN JACK SPARROW'A İLHAM OLAN OSMANLI KORSANI KİM?

Yusuf Reis'in İngiliz John Ward olarak doğup sonra Osmanlı İmparatorluğu'na katılması ve bir korsan olarak faaliyet göstermesi, tarihsel kaynaklarda ilginç bir hikayeyi yansıtmaktadır. Jack Ward'un hikâyesini dikkat çekici kılan şey, dünyanın en popüler fantastik kurgularından biri olan Karayip Korsanları'nın sevilen ana karakteri Jack Sparrow'a ilham veriyor oluşu. Hatta daha da enteresanı, Jack Sparrow'a ilham veren bu korsanın sonradan Müslüman olması ve Osmanlı bünyesinde bir denizci olarak kariyerini sonlandırması.