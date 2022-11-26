Jack Ryan Gölge Ajan oyuncuları kimler? Jack Ryan Gölge Ajan konusu nedir? Jack Ryan Gölge Ajan nerede çekildi?

Yönetmenlik koltuğunda Kenneth Branagh'ın oturduğu Jack Ryan Gölge Ajan ekranlarda yeniden yerini aldı. Film gecelerinin beğeni toplayan oyuncularının rol aldığı Jack Ryan Gölge Ajan, oyuncu kadrosu, nereden çekildiği ve konusuyla merak konusu oldu. Peki, Jack Ryan Gölge Ajan oyuncuları kim, kimdir? Jack Ryan Gölge Ajan nerede çekildi? Jack Ryan Gölge Ajan hangi ülkede, şehirde çekildi? Jack Ryan Gölge Ajan konusu nedir?

2014 yılında gösterime giren Jack Ryan Gölge Ajan bir saat 45 dakika süreyle uzun metrajlı bir filmdir. Aksiyon ve gerilim konulu olan Jack Ryan Gölge Ajan yönetmen koltuğunda ise Kenneth Branagh oturmaktadır. Yapımcıları Mark Vahradian, Mace Neufeld, Lorenzo di Bonaventura, David Barron'dan oluşan Jack Ryan Gölge Ajan ABD, Suriye, Türkiye ve Fransa gibi ülkelerde çekilmiştir. Peki, Jack Ryan Gölge Ajan oyuncuları kim, kimdir? Jack Ryan Gölge Ajan nerede çekildi? Jack Ryan Gölge Ajan hangi ülkede, şehirde çekildi? Jack Ryan Gölge Ajan konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

JACK RYAN GÖLGE AJAN KONUSU NEDİR?

Çekimleri farklı ülkelerde gerçekleştirilen Jack Ryan Gölge Ajan filmi; Afganistan'da askerliğini yapan ve sakin bir yaşam sürmek isteyen Jack'in kendini bir anda teröristlerin hazırladığı bir planın içerisinde bulmasıyla başlar.

JACK RYAN GÖLGE AJAN OYUNCULARI KİMLER?

Chris Pine - Jack Ryan

Keira Knightley - Dr. Catherine "Cathy" Muller

Kevin Costner - Thomas Harper

Kenneth Branagh - Viktor Cherevin

Lenn Kudrjawizki - Konstantin

Alec Utgoff - Aleksandr Borovsky

Elena Velikanova - Katya

Peter Andersson - Dimitri Lemkov

Nonso AnozieEmbee Deng

Colm Feore - Rob Behringer

Gemma Chan - Amy Chang

David Paymer - Dixon Lewis

Karen David - FBI Lead Agent

Eric Michels - FBI Operative

John Schwab - New York DWP Worker