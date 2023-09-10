J.D. Power 2023 APEAL'da Chery çifte birincilik kazandı

Chery, J.D. Power'ın ağustos ayında yayınlanan, Çin'in Otomotiv Performansı, Uygulama ve Düzen Araştırması APEAL'de yeni birincilikler kazandı.

J.D. Power'a göre Chery, TIGGO 7 ile orta boy ekonomik SUV'lar arasında birinci olurken TIGGO 8 ise orta boy SUV'lar arasında birinci sırayı alarak markanın çekiciliğini ortaya koydu. Chery'nin son yıllarda yaptığı ataklar sonucunda, tüketicilerin oybirliğiyle övgüsünü kazandığı bu onurlu ödül, markanın öncü gücünü ve kalitesini, yüksek düzeyde takdir toplayarak kanıtlıyor. İki farklı kategoride kazanılan birincilikler aynı zamanda Chery'nin küresel girişimlerine ivme kazandırıyor.

Araştırma ve değerlendirmelerinde bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla tanınan J.D. Power, bu sebeple tüketicilerin gözünde yüksek güvenilirliğe sahip. J.D. Power, Çin pazarına girdiği günden bu yana her yıl, IQS, APEAL, VDS, SSI ve CSI gibi Çin otomotiv endüstrisine yönelik kapsamlı ve etkili birçok güvenilir araştırma raporu yayınlıyor. Bu raporlar, tüketicilerin otomobil seçimi ve satın alımı açısından referans değeri taşıyor.

35 bin 155 araç sahibine ulaşıldı

J.D. Power'ın Haziran 2022 ile Mart 2023 arasında yeni araç satın alan 35.155 geleneksel yakıtlı araç sahibinin değerlendirmesine dayanan APEAL'i (Çin Otomotiv Performansı, Uygulama ve Düzen Araştırması), 21 yıldır yayınlıyor. Rapor, 48 markanın 230 modelini kapsıyor. Veri toplama işlemi, Aralık 2022 ile Mayıs 2023 arasında Çin'in 81 büyük şehrinde gerçekleştirildi. Araştırma, fosil yakıtlı araç sahiplerinin yeni bir otomobilin farklı yönleriyle çekiciliğine yönelik duygularını ve memnuniyetini ölçüyor. Ayrıca 10 araç kategorisinde 37 unsuru da içeriyor: Görünüm, ayar ve çalıştırma, binme/inme, gövde içi, araç performansı, sürüş deneyimi, güvenlik hissi, araç içi bilgi-eğlence sistemi, sürüş konforu ve yakıt ekonomisi.

Yeni bir otomobil alacaklar ilk olarak tasarıma bakıyor

Bu rapor aynı zamanda yeni otomobil alıcılarını heyecanlandıran ve sevindiren araç unsurlarını da ortaya koyuyor; otomobil üreticilerinin çekici araçlar tasarlaması ve geliştirmesi için önemli bir temel oluşturuyor. Çin, fosil yakıtlı araç sektörünün genel çekicilik endeksi 2023 yılında 738 puan (1.000 puan üzerinden) olup, 2022 yılına göre 8 puanlık bir artışla son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Araştırma, tüketicilerin otomobil satın alma kararlarında, otomobil ürünlerinin çekiciliğinin öneminin her geçen yıl arttığını ortaya koyuyor. Ürün tasarımı, artan oranda araç değiştiren alıcıların satın alma davranışlarının yüzde 37'sini, ilk kez satın alanların ve diğer alıcıların ise yüzde 33'ünü etkiliyor. Ürünün çekiciliği aynı zamanda ağızdan ağıza-kulaktan kulağa tavsiye yoluyla da oldukça pozitif bir korelasyona sahip. "Cazibe Endeksi" puanı ne kadar yüksek olursa, kullanıcının ürünü tavsiye etme isteği de o kadar güçlü oluyor.

SUV TIGGO Ailesi'nden çifte birincilik

Küresel SUV pazar segmentinde yer alan Chery'nin TIGGO ürünleri, 3,4 milyon adedi aşan satışa ulaştı. 2023 APEAL'da TIGGO 7 orta boy ekonomik SUV segmentinde birinciliği alırken, TIGGO 8 ise orta boy SUV segmentinde birinciliği kazandı. Çifte zafere ulaşan Chery, başarılı SUV modellere yaptığı yatırımların karşılığını alırken, doğru bir vizyon ve model stratejisi geliştirdiğini de ortaya koydu. Araştırma raporuna göre 2023 yılında geleneksel fosil yakıtlı SUV'ların çekicilik endeksi, bir önceki yıla göre 6 puan artarak 736 puana yükseldi. Chery TIGGO modelleri, bu yükselişin yer aldığı kategoride bulunuyor.

Mart 2023'te Türkiye pazarında satışlarına başlanan Chery TIGGO 7 PRO'da, 1598 cc'lik 4 silindirli, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyonlu motorlar kullanılıyor. 183 HP (136.5 kW) güç ve 275 Nm tork üreten 1.6 TGDI motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik DCT şanzımanla kombine ediliyor.

Keskin ön ızgara aracın tanınabilir olmasını sağlıyor. Far grubunun içerisinde çift L şeklinde krom şeritler yer alıyor. Uzun ve kısa farlar entegre bir ışık kaynağına ve sinyal nokta matris tasarımına sahip. Genel iç mekan tasarımı sade ve zarif ancak en yeni teknolojileri barındırıyor.

Pazara sunulduğu günden bu yana geçen 5 yılda TIGGO 8, sadece Çin pazarında ün kazanmakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa, Güney Amerika ve Afrika dahil 39 ülkede başarılı bir satış performansına ulaşarak tüm dünyada tüketicilerin tercihi olan bir modele dönüştü. Ocak-Temmuz 2023 kümülatif satışları 117.800 adede ulaşan TIGGO 8, sadece Temmuz 2023'teki 20 bin 440 satış adediyle Chery Group'un aylık satışlarının 150.000 adedi aşmasına yardımcı oldu. Satış performansı, TIGGO 8 Serisi'nin şampiyon genlerini ve küresel kalitesini ortaya koyuyor.

Türkiye'de sunulan TIGGO 8 PRO, 4722 mm uzunluğunda, 1860 mm genişliğinde ve 1705 mm yüksekliğinde ve aks mesafesi de 2710 mm. 1565 kg boş ağırlığındaki TIGGO 8 PRO'nun bagaj hacmi, 5 koltuklu konumdayken 479 litre ve benzin deposu da 51 litre hacminde. Standart donanımdaki 235/55 R18 ölçüsündeki lastiklerle 0-100 km/s hızlanmasını 9,1 saniyede tamamlayabilen 7 koltuklu lüks SUV, 190 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. "Kunpeng Power" adındaki, 1598 cc'lik 4 silindirli, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyonlu 1.6 TGDI motor, 183 HP (136.5 kW) güç ve 275 Nm tork üretiyor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik DCT şanzımanla kombine ediliyor.

Chery Group geçtiğimiz 26 yıl boyunca bağımsız Ar-Ge ve teknolojiye odaklandı. Motor, üçlü elektromotor, akıllı ağ bağlantısı ve otomatik sürüş gibi temel alanlarda yenilik yaparak Çin içi ve Çin dışı pazarlarda popüler bir otomobil markası haline geldi.