Balvin, Latin Grammy ödüllü Kolombiyalı sanatçıdır. Birçok hit müziğine sahip başarılı Latin müziği sanatçısıdır. Kendisi 2019 yılında Latin/urban müziğinin altın sanatçısı ödülünü almıştır. Peki, J Balvin kimdir, kaç yaşında? J Balvin nereli, şarkıları neler? J Balvin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

J BALVİN KİMDİR?

Jose Álvaro Osorio Balvin, Latin Grammy ödüllü Kolombiyalı sanatçıdır. Birçok hit müziğine sahip başarılı Latin müziği sanatçısıdır. Kendisi 2019 yılında Latin/urban müziğinin altın sanatçısı ödülünü almıştır.

"Reggaeton Prensi" olarak anılır ve Dünya çapında 35 milyondan fazla kayıt (albüm ve single) satışıyla en çok satan Latin müzik sanatçısıdır. Balvin, Kolombiya'nın Medellin şehrinde doğdu. 17 yaşında İngilizce öğrenmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve burada hem Oklahoma'da hem de New York'ta yaşadı. Daha sonra Medellin'e döndü ve şehirdeki kulüplerde performans göstererek popülerlik kazandı. 2004 yılında müzik kariyerine başlayan J Balvin, 2011 yılında ülkesinde birçok müzik ödülü kazanmıştır. Şarkıcı "Yo Te Lo Dije", "Tranquila", "Ay Vamos" ve "6 AM" şarkılarıyla ün kazanmıştır. Birçok Latin hit single çıkararak listelerde adını zirveye taşımıştır. Dünyada 12 müzik videosunun izlenmesi 1 milyarı geçen tek sanatçıdır. Şu an YouTube üzerinde 21,2 milyar izlenmesi bulunuyor.

DİSKOGRAFİSİ

Albüm

La Familia (2013)

Energía (2016)

Vibras (2018)

Oasis (Bad Bunny ile) (2019)

Colores (2020)