Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan İzzet Ulvi Yönter hakkında İzzet Ulvi Yönter kim merak ediliyor. Peki İzzet Ulvi Yönter kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İzzet Ulvi Yönter hangi partili, nereden milletvekili? Milletvekili mi, aday mı?

İzzet Ulvi Yönter kimdir? Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan İzzet Ulvi Yönter hakkında İzzet Ulvi Yönter kim merak ediliyor. Peki İzzet Ulvi Yönter kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İzzet Ulvi Yönter hangi partili, nereden milletvekili? Milletvekili mi, aday mı? Detaylar...

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

İzzet Ulvi Yönter 11 Mayıs 1976, Emirdağ doğumlu Türk siyasetçidir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiş, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır Gazi ve Anadolu Üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalışmıştır.

25. 26. ve 27. dönem İstanbul Milletvekilidir. MHP Genel Başkan Yardımcısıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Yönter, Sayıştay üyesi Meltem Yılmaz Yönter ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.