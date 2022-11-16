İzzet Çapa kimdir? İzzet Çapa hayatı ve biyografisi! İzzet Çapa kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İzzet Çapa merak konusu oldu. İşte İzzet Çapa hakkında merak edilen İzzet Çapa kimdir, İzzet Çapa hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İzzet Çapa, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İzzet Çapa hakkında merak edilenler. İzzet Çapa kimdir? İzzet Çapa hayatı ve biyografisi.

İZZET ÇAPA KİMDİR?

İzzet Çapa 1965 doğumlu, 1.71 metre boyunda, 86 kilo ve oğlak burcudur.2022 yılı itibaren 57 yaşındadır.1983-1986 yılları arası 3 yıl şarkıcı Sema Heper ile evli kaldı. Daha sonra çift anlaşamayıp ayrıldı.

3 Ocak 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Babası 'Çapamarka'nın sahibi fabrikatör Bedii Çapa, annesi modacı Gürnar Uğurlu'dur. Annesiyle babası ayrıldı. 'Ahmet' (d.1945) ve 'Celal' adında babasının ilk eşi Fikret Şeneş'ten üvey abisi vardır. 'Uğur' ve 'Onur' adında da annesinin ikinci eşinden üvey kardeşi vardır. Öz kardeşi olmayan ve Gürnar-Bedii çiftinin tek çocuğu olan İzzet Çapa'nın çocukluğu Beşiktaş ilçesinde geçti.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde okuduğu sırada yarıda bırakarak okulu terk etti.

Eşi Sema Heper ile birlikte moda evi kurdu, fakat iflas etti. Bu sırada eşinden boşandı. Annesinin gelinlik işi yapan şirketinin başına geçti.

İzzet Çapa, İstanbul'da çeşitli zamanlarda ve çeşitli semtlerde; 'Dedikodulu Meyhane', 'Akademi 14', 'Cahide', 'Joke Perestroyka', 'Al Jamal', 'Joke College', 'Joke Queen', 'Longtable' gibi ünlü mekanları işletti. Bunların dışında başka mekanlar da açtı ve işletti.

Habertürk ve Hürriyet gazetelerinde yaptığı röportajlarla ilgi çekti.

Skytürk 360 TV8 kanallarında 'İzzet Paşa' adlı sohbet eğlence programı hazırlayıp sundu.