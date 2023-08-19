İzzet Canözer kimdir? Masterchef İzzet Usta kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 19 Ağustos 2023 konuk şefi İzzet Canözer oldu. İzleyiciler İzzet Canözer kimdir, hayatı ve biyografisi nedir merak etti. Peki, İzzet Canözer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, mesleği nedir, imza yemeği nedir? İzzet Canözer ile ilgili bilgiler yazımızda...