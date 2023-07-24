İzzet Antebi kimdir? İzzet Antebi kaç yaşında, nereli? İzzet Antebi hayatı ve biyografisi!

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan İzzet Antebi hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan İzzet Antebi'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, İzzet Antebi kimdir? İzzet Antebi kaç yaşında, nereli? İzzet Antebi hayatı ve biyografisi!