İzzet Antebi kimdir? İzzet Antebi kaç yaşında, nereli? İzzet Antebi hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan İzzet Antebi hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan İzzet Antebi'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, İzzet Antebi kimdir? İzzet Antebi kaç yaşında, nereli? İzzet Antebi hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan İzzet Antebi hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan İzzet Antebi'nin hayatını araştırıyor. Peki, İzzet Antebi kimdir? İzzet Antebi kaç yaşında, nereli? İzzet Antebi hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
İZZET ANTEBİ KİMDİR?
İzzet Antebi, 1 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü işadamı Moris Antebi'nin oğludur. Kariyerini ailesiyle birlikte yürüttüğü Üniteks isimli aile şirketinde ilerleten İzzet Antebi, şirketin yönetiminde söz sahibidir. Giyim üzerine faaliyet gösteren firmanın İstanbul ve İzmir'de üretim tesisleri bulunmaktadır.
İzzet Antebi, bir dönem farklı lokasyonlarda hizmet veren restoranın da sahibidir.
İzzet Antebi 12 yıllık eşi Didem Sarı'dan Ekim 2021'de boşanmıştı.