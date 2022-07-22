İzzet Antebi kimdir? İzzet Antebi hayatı ve biyografisi! İzzet Antebi kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İzzet Antebi merak konusu oldu. İşte İzzet Antebi hakkında merak edilen İzzet Antebi kimdir, İzzet Antebi hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İZZET ANTEBİ KİMDİR?