İzzet Antebi kimdir? İzzet Antebi hayatı ve biyografisi! İzzet Antebi kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İzzet Antebi, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İzzet Antebi hakkında merak edilenler. İzzet Antebi hayatı ve biyografisi. İzzet Antebi kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İzzet Antebi merak konusu oldu. İşte İzzet Antebi hakkında merak edilen İzzet Antebi kimdir, İzzet Antebi hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
İZZET ANTEBİ KİMDİR?
İzzet Antebi, 1 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü iş insanı Moris Antebi'nin oğludur. Kariyerini ailesiyle birlikte yürüttüğü Üniteks isimli aile şirketinde ilerleten İzzet Antebi, şirketin yönetiminde söz sahibidir.
Giyim üzerine faaliyet gösteren firmanın İstanbul ve İzmir'de üretim tesisleri bulunmaktadır. Uzun yıllar mutlu bir evlilik tablosu çizdiği eşi Didem Antebi ile ayrılık kararı alan İzzet Antebi, 2009 yılında başladıkları ilişkiyi noktaladı. Çiftin evliliklerinden iki çocukları bulunuyor. İzzet Antebi şimdilerde oyuncu Tuvana Türkay ile birliktelik yaşıyor.