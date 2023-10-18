Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan el-Kassam Tugayları hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan el-Kassam Tugayları araştırıldı. Peki, İzzeddin el-Kassam Tugayları kimdir? Kaç kişiden oluşuyor? Kassam Tugayları nedir?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan el-Kassam Tugayları hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı el-Kassam Tugayları'nı araştırıyor. Peki, İzzeddin el-Kassam Tugayları kimdir? Kaç kişiden oluşuyor? Kassam Tugayları nedir? Detaylar haberimizde.

İZEDDİN EL- KASSAM TUGAYLARI KİMDİR?

İzzeddin el Kassam Tugayları, Hamas'ın silahlı koludur. Bu ismin verilmesinin nedeni, İzzeddin el-Kassam'ın Filistin'in bağımsız ve İslâmi bir ülke olması için fikren harekete geçen ve ardından da bu mücadelesini silahlı direnişe çeviren ilk eylemci olmasıdır.

İsrail tarafından tespit edilmeyi zorlaştırmak için dağınık ve hücresel bir yapıdadır. Herkes herkesi tanımaz. Buna bölüm sorumluları da dahildir. İntifada gibi toplu eylemlerde bölüm sorumluları, kendilerine bağlı savaşçıları harekete geçirir. Savaşçılarının bazıları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından eğitilmiştir.