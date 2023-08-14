İztuzu Plajı'nda Carettaların Yumurtlama Dönemi

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda yuvalama alanı 700'ye ulaşırken, carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşanmaması için görevliler sahilde gece boyu nöbet tutuyor. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Buradan gidip kendi ülkelerinde bu uygulamayı hayata geçiren çok sayıda bilim insanı arkadaşımız bulunuyor. Dünyaya örnek oluyoruz" dedi.

Dünya genelini kapsayan tatil, seyahat, otel yorumları, önerileri ve eleştirilerinin paylaşıldığı Tripadvisor internet sitesinin yaptığı, 2015'te görülmesi gereken yerler anketinde Avrupa 'da ilk 5'e, dünyada ise ilk 20'ye giren İztuzu Plajı, gündüz turistlere gece de caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen İztuzu Plajı'nda kuluçka dönemini tamamlayan kaplumbağaların yavruları denizle buluşmaya devam ediyor. Kuluçka dönemlerini tamamlayarak kabuklarından kurtulan yavrular, kumu kazarak yüzeye çıkıyor. Denize 5 ile 50 metre uzaklıktaki yuvalarından ayrılan yavrular, tilki, yengeç ve yırtıcı kuşlara yem olma riskine rağmen yaşam alanları suya doğru yola çıkıyor. 6 kilometrelik kumsala sahip İztuzu'na gelen yerli-yabancı ziyaretçiler plajı 08.00-20.00 saatleri arasında kullanabiliyor. Saat 20.00'den sonra kumsal, görevlilerin misafirleri boşaltmasıyla caretta carettaların kullanımına bırakılıyor. Carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşanmaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri sahilde gece boyu nöbet tutmayı sürdürüyor.

'TUBA'YI 8 MİLYON 500 KİŞİ İZLEDİ'

Öte yandan bölgede yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavileri de DEKAMER'de yapılıyor. Bu deniz kaplumbağalarından biri de Muğla'da 2019 yılının Ağustos ayında yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta oldu. 'Tuba' adı verilen caretta caretta 48 ayda 22 bin kilometre yol katetti. 9 milyon kişi ise 'Tuba'nın rotasını gösteren haritayı görüntülenip, izledi. Merkezde bu yılın 8 ayında tedavisi tamamlanan 30 deniz kaplumbağası da denize bırakıldı.

'KAPLUMBAĞALARINI KORUMAK ONLARI SEVMEKLE MÜMKÜN'

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, plajın deniz kaplumbağaları ile turistlerin dengeli şekilde kullanımına açık bir kumsal olması açısından dünyaya örnek olduğunu belirtip, "Plajda gündüz ziyaretçiler şemsiyelerini açıp, şezlonglarda güneşlenerek denize girebiliyor. Yuvalama zonu denilen bölgenin kullanımına izin verilmiyor. Deniz kaplumbağalarını korumak, insanların hem onları tanıması hem de sevmesiyle mümkün. Kumsalın doğal yapısından kaynaklanan bir kapıyla giriş çıkışları kontrol edebiliyoruz. Bu nedenle yerli-yabancı ziyaretçiler plajı 08.00-20.00 saatleri arasında kullanabiliyor. Gece ise kumsal deniz kaplumbağalarının. Bu güzel çalışma bütün deniz kaplumbağa üreme alanlarında kullanılabilecek çok güzel bir örnek. Buradan gidip kendi ülkelerinde bu uygulamayı hayata geçiren çok sayıda bilim insanı arkadaşımız bulunuyor. Dünyaya örnek oluyoruz" ifadelerini kullandı.