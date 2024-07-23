İztutu Plajı nerede, hangi ilde ve ilçede, nereye bağlı? İztutu Plajı giriş ücreti 2024 ne kadar? İşte İztutu Plajı yol tarifi

İztutu Plajı nerede? İztutu Plajı nerede, hangi ilde (şehirde) ve ilçede, nereye bağlı merak ediliyor. İztuzu Plajı, doğal güzellikleri, Caretta caretta kaplumbağaları, temiz denizi ve huzurlu atmosferi ile Muğla'nın en özel plajlarından biridir. Peki, İztutu Plajı nerede, nasıl gidilir? Ayrıca İztutu Plajı'na gitmek isteyenler giriş ücreti var mı varsa 2024 giriş ücreti ne kadar merak ediyor. İşte İztutu Plajı özellikleri ve arabayla, otobüsle yol tarifi haberimizde...

İZTUTU PLAJI NEREDE?

İztuzu Plajı, Türkiye'nin güneybatısında, Muğla iline bağlı Ortaca ilçesinde yer almaktadır. Dalyan Mahallesi sınırları içinde kalan bu plaj, Muğla'nın en popüler turistik noktalarından biridir.

İZTUTU PLAJI GİRİŞ ÜCRETİ

İztuzu Plajı'na giriş ücretlidir. Ancak, ücretler yıldan yıla değişiklik gösterebilir. Plajın bazı bölümlerinde otopark ücreti de alınmaktadır. Giriş ücretlerinin ve otopark ücretlerinin güncel bilgileri için Dalyan Belediyesi veya plaj işletmeleri ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

İZTUTU PLAJI ÖZELLİKLERİ

İztuzu Plajı, doğal güzellikleri ve çevreye duyarlı yapısıyla dikkat çekmektedir. İşte plajın öne çıkan özellikleri:

Caretta Caretta Kaplumbağaları: İztuzu Plajı, Caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olarak bilinir. Bu nedenle plajın bir kısmı koruma altındadır ve belirli dönemlerde kaplumbağaların rahatsız edilmemesi için özel önlemler alınır.

Altın Sarısı Kumlar: Plaj, 4,5 kilometre uzunluğunda ve altın sarısı kumlarla kaplıdır. Sığ ve temiz denizi, özellikle çocuklu aileler için idealdir.

Doğal Çevre: Plajın arkasında tuzlu su lagünleri ve Dalyan Kanalı bulunur. Bu doğal güzellikler, plaja ayrı bir cazibe katmaktadır.

Yüzme ve Güneşlenme: İztuzu Plajı, hem yüzme hem de güneşlenme için harika bir yerdir. Şezlong ve şemsiye kiralama imkanları da mevcuttur.

Tesisler: Plajda tuvalet, duş ve kafe gibi temel ihtiyaçları karşılayacak tesisler bulunmaktadır.

İZTUTU PLAJI YOL TARİFİ VE ULAŞIM

Muğla Merkez'den İztuzu Plajı'na Nasıl Gidilir?

Arabayla İztutu Plajına Gidiş: Muğla Merkez'den İztuzu Plajı'na gitmek yaklaşık 1,5 saat sürmektedir. Muğla'dan Dalyan'a doğru D400 karayolunu takip edin. Dalyan'a ulaştıktan sonra İztuzu Plajı tabelalarını izleyerek plaja ulaşabilirsiniz.

Otobüsle İztutu Plajına Gidiş: Muğla Otogarı'ndan Dalyan'a düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Dalyan'a ulaştıktan sonra minibüslerle veya taksilerle İztuzu Plajı'na geçebilirsiniz.

Tekne ile İztutu Plajına Gidiş: Dalyan'dan İztuzu Plajı'na teknelerle de ulaşım sağlanmaktadır. Dalyan Kanalı boyunca yapılan bu tekne turları, hem ulaşım hem de turistik gezi imkanı sunar. Bu yolculuk yaklaşık 45 dakika sürmektedir.

Bisikletle İztutu Plajına Gidiş: Doğa ve macera tutkunları için Dalyan'dan İztuzu Plajı'na bisikletle gitmek de güzel bir seçenektir. Yol boyunca muhteşem manzaralar eşliğinde keyifli bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.