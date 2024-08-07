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İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Seferihisar, Bergama 7-8 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi!

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İZSU Bayraklı, Seferihisar, Bergama su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!

8 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BAYRAKLI, SEFERİHİSAR, BERGAMA SU KESİNTİSİ

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Seferihisar, Bergama 7-8 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi!

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