İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 6 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Şubat Salı İzmir su kesintisi saatleri!
6 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÖRNEKKENT, YENİ
|06.02.2024 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BAYRAKLI
|R.ŞEVKET İNCE, ÇAY, MUHİTTİN ERENER
|06.02.2024 saat 17:20ile 19:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2139 SOKAK NO. 1 İÇİN
|BAYRAKLI
|GÜMÜŞPALA
|06.02.2024 saat 17:30ile 18:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7017 SOKAK No:13 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE 7020 X 7038 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .
|BERGAMA
|FATİH
|05.02.2024 saat 10:45ile 12:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (10:45-12:45) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KİRAZ
|SULUDERE
|06.02.2024 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ SULUDERE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|NARLIDERE
|ALTIEVLER
|06.02.2024 saat 15:40ile 19:40 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DEMİRLER SOKAK VANASI KAPANDI.
|SELÇUK
|ZEYTİNKÖY
|06.02.2024 saat 17:25ile 20:55 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ATATÜRK MAH. PAMUCAK MEVKİİ VE BAĞLI KOLLARDA SU BASINCI DÜŞÜŞÜ OLABİLİR
|TORBALI
|İNÖNÜ, AYRANCILAR
|06.02.2024 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|AYRANCILAR MAHALLESİNE SU SAĞLAYAN POMPA TRAFOSUNDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|YELALTI, SIRA, YAKA, NAİPLİ, CAMİATİK
|06.02.2024 saat 11:00ile 17:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası