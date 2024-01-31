İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 31 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 31 Ocak Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 31 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 31 Ocak Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 31 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...
31 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|ÇİÇEK, CENGİZHAN, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
|31.01.2024 saat 14:10ile 19:10 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2179-2124/1 SOKAK KVŞ
|BAYRAKLI
|ÇAY, ÇİÇEK, BAYRAKLI, MUHİTTİN ERENER, ADALET, TEPEKULE
|31.01.2024 saat 15:50ile 18:20 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|2102 SOKAK NO 4 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|BERGAMA
|MALTEPE
|31.01.2024 saat 15:30ile 16:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLLESİNDE BİR SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KARŞIYAKA
|AKSOY, DONANMACI
|31.01.2024 saat 16:30ile 17:25 arasındayaklaşık 55 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1729 SOKAK NO:29/2 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 1730 X 1737 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KONAK
|MEHMET AKİF, ULUBATLI
|31.01.2024 saat 11:20ile 18:30 arasındayaklaşık 7 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|TOROS CADDESİ 2728 SOKAK KESİŞİMİ BAĞLANTI ÇALIŞMASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|KONAK
|YAVUZ SELİM, SAYGI, MEHMET AKİF, ULUBATLI, FERAHLI
|31.01.2024 saat 14:25ile 18:30 arasındayaklaşık 4 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TOROS CADDESİ ANA BORU ÇALIŞMASI SEBEBİYLE
|ÖDEMİŞ
|ÇOBANLAR
|31.01.2024 saat 18:00ile 21:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ ÇOBANLAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TİRE
|KURTULUŞ, YENİ
|31.01.2024 saat 09:00ile 10:30 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TORBALI
|YAZIBAŞI
|31.01.2024 saat 16:25ile 19:25 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. .
|URLA
|TORASAN, İÇMELER
|31.01.2024 saat 17:00ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|TEDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI DEPO SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUÇU SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR