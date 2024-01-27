İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Ocak Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 27 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Ocak Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Ocak Cumartesi İzmir su kesintisi saatleri...
27 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YÜKSEKKÖY
|27.01.2024 saat 11:00ile 17:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ALİAĞA
|SİTELER, ÖRNEKKENT, YENİ
|27.01.2024 saat 17:00ile 23:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK A. Ş TARAFINDAN YAPILAN PLANLI ENERJİ KESINTİSİNDEN DOLAYI DEPO SEVİYELERİ DÜŞMÜŞTÜR. DEPO EVİYELERİ YÜKSELENE KADAR SİTELER MAH ÖRNEKKENT VE YENİ MAH SU VERİLEMİYOR.
|BERGAMA
|KADRİYE, YALNIZEV, BAHÇELİEVLER
|27.01.2024 saat 09:30ile 11:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER, KADRİYE VE YALNIZEV MAHALLESİNDE 2 SAAT (09:30-11:30) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|GAZİEMİR
|ATATÜRK
|27.01.2024 saat 16:45ile 17:45 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1099 SK İÇİNDEKİ ANA ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAYI 1099 SK İLE 1171 SK KAVŞAĞINDAKİ ANA VANAYI 1 SAATLİĞİNE KAPATILMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR KESİNTİDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE. . .
|KEMALPAŞA
|ÇİNİLİKÖY
|27.01.2024 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇİNLİKÖY, YEŞİLLİK MAH. VE SOĞUKPINAR BİR KISMI ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
|KINIK
|OSMANİYE
|27.01.2024 saat 06:00ile 10:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|osmaniye hoca Ahmet yesevi caddesindeki ana boru arızı nedeniyle osmaniye genelinde su kesıntısı uygulanaktır
|KİRAZ
|YENİ
|23.01.2024 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KİRAZ
|YENİ
|26.01.2024 saat 23:55ile 27.01.2024 saat 10:25 arasında yaklaşık 10 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLEDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENDERES
|GÖRECE CUMHURİYET
|27.01.2024 saat 12:40ile 15:50 arasındayaklaşık 3 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GÖRECE CUMHURİYET ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTATIR
|MENEMEN
|29 EKİM, 9 EYLÜL, 30 AĞUSTOS, İSTİKLAL
|27.01.2024 saat 15:30ile 18:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|MENEMEN BELEDİYESİ TANKERLERİ İZİNSİZ SU DOLDURMALARINDAN KAYNAKLI BASINÇDÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANIYOR.