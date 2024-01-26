İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 26 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Ocak Cuma İzmir su kesintisi saatleri...
26 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|MALTEPE, FATİH
|26.01.2024 saat 17:30ile 18:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENENİYLESU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KİRAZ
|YENİ
|23.01.2024 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KİRAZ
|YENİ
|26.01.2024 saat 07:30ile 12:00 arasındayaklaşık 4 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLEDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENEMEN
|YILDIRIM, FATİH
|26.01.2024 saat 19:30ile 21:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTEAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA VERDİĞİ ZARARDAN KAYNAKLI KESİNTİ (DOĞAL GAZ)
|TİRE
|KURTULUŞ, ADNAN MENDERES
|26.01.2024 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası