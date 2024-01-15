İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 15 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri...
15 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|TURABEY
|13.01.2024 saat 11:30ile 13:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE TURABEY MAH. 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR
|BUCA
|YAYLACIK
|15.01.2024 saat 18:00ile 19:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|170 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|ÇEŞME
|SAKARYA
|15.01.2024 saat 17:30ile 19:00 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3, ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 3076 SOKAK VE ÇEVRESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KARŞIYAKA
|BAHÇELİEVLER, BAHARİYE
|15.01.2024 saat 18:30ile 19:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|1671/4 SOKAK NO:9 ANA VANA ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. CEVDET BİLSAY X ZÜBEYDE HANIM KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KINIK
|AŞAĞI, FATİH, YUKARI, YENİ
|15.01.2024 saat 14:10ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|AŞAĞI MAHALLE PEKMEZ PAZARI CADDESİNDE VANA ARIZASI NEDENİYLE KINIKTA GENEL OLARAK SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.
|MENEMEN
|DEĞİRMENDERE, EMİRALEM MERKEZ, YAYLA
|15.01.2024 saat 17:30ile 19:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTEAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA VERDİĞİ ZARARDAN KAYNAKLI KESİNTİ
|ÖDEMİŞ
|BADEMLİ
|15.01.2024 saat 17:15ile 20:15 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BADEMLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.