İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Ocak 2024 günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 4 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
4 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|DOĞANLAR
|04.01.2024 saat 14:10ile 18:10 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Boru Deplasman Çalışması
|BORNOVA İLÇESİ DOĞANLAR MAHALLESİ OKUL SOKAK İÇİNDE ANA BORU DEPLASE İŞLEMİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN DOĞANLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
|KARŞIYAKA
|İMBATLI
|04.01.2024 saat 16:50ile 17:50 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6092 SOKAK NO:5 ÖNÜ ÇALIŞMA NEDENİ İLE 1595 X 1777 KVŞ. VANA KAPATILDI. . .
|KINIK
|BADEMALAN
|01.01.2024 saat 10:40ile 02.01.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 6 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|BADEMALAN MAHALLESİ DALGIÇ POMPA ARIZASI NEDENİYLE 02. 01. 2024 TARİHİNE KADAR MAHALLE GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KONAK
|MEHMET AKİF, ULUBATLI, FERAHLI, İSMET PAŞA
|04.01.2024 saat 12:00ile 18:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BARBOROSHAYRETTİN PAŞA CADDESİ:130/3 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|MENDERES
|CÜNEYTBEY
|04.01.2024 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|CUNETBEYANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTATIR
|ÖDEMİŞ
|ŞİRİNKÖY
|04.01.2024 saat 08:00ile 21:00 arasındayaklaşık 13 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ ŞİRİNKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|HÜRRİYET
|04.01.2024 saat 16:20ile 19:20 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ HÜRRİYET ( 1662 SOKAK ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|TORASAN, İÇMELER
|04.01.2024 saat 14:20ile 17:20 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası