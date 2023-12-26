İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 26 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
26 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|FEVZİPAŞA
|26.12.2023 saat 15:15ile 17:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FEVZİPAŞA MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜNDE 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|KEMALPAŞA
|26.12.2023 saat 16:25ile 18:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BORNOVA İLÇESİ KEMALPAŞA MAHALLESİ 7407/1 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN KEMALPAŞA MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|26.12.2023 saat 16:45ile 19:45 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|ÇANDARLI MAHALLESİ DENİZKÖY ÇANDARLI YOLUNDA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ÇANDARLI SİTELER BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENDERES
|ÖZDERE CUMHURİYET
|26.12.2023 saat 13:00ile 16:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3136 SK VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENDERES
|SANCAKLI
|26.12.2023 saat 14:40ile 20:00 arasındayaklaşık 5 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ELEKTİRİK
|MENEMEN
|EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA
|26.12.2023 saat 10:20ile 20:00 arasındayaklaşık 9 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTEAHHİT FİRMANİN ANABORUYA VERDİYİ ZARARDAN KAYNAKLI KESİNTİ
|MENEMEN
|FATİH, YILDIRIM
|26.12.2023 saat 10:45ile 20:00 arasındayaklaşık 9 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTEAHHİT FİRMANİN ANABORUYA VERDİĞİ ZARARDAN KAYNAKLI KESİNTİ
|MENEMEN
|29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL, İSTİKLAL
|26.12.2023 saat 12:30ile 16:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR, SIĞACIK
|26.12.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Sığacık yolu üzeri bahçe içi Taşıyıcı ana boruyu patlatması nedeniyle bölgesinin suları kesilmiştir. Bölgedeki az sayıda ev etkilenecektir.sığacık eski yolu üzeri TAHLİYE açılmıştır.
|TİRE
|ADNAN MENDERES
|26.12.2023 saat 14:00ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE