İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 25 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
25 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|25.12.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİ DENİZKÖY ÇANDARLI YOLUNDAMEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ÇANDARLI SİTELER BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KARABAĞLAR
|SARIYER, SELVİLİ, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE, GÜNALTAY, KİBAR, KARABAĞLAR
|25.12.2023 saat 15:45ile 17:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5673--28 ÖNÜ
|KARŞIYAKA
|BOSTANLI
|25.12.2023 saat 17:15ile 18:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1788 SOKAK No:6 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE 2008 X CEMAL GÜRSEL CADDESİ KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .
|KONAK
|MİLLET, MURAT
|25.12.2023 saat 17:15ile 18:45 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2544-3ÖNÜ( ÇAMKULE MAHALLERİDE ) ETKİLENMEKTE
|MENDERES
|ÇİLEME
|25.12.2023 saat 16:30ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ÇİLEME MAHALLELERİ ELEKTİRİK ARIZASI DOLAYI SU KESİNTİŞİ BASIK DÜSÜKLÜĞÜ YASANA BİLİNİR
|TİRE
|BAHARİYE, PAŞA, DERE
|25.12.2023 saat 08:00ile 15:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BAHARİYE, PAŞA, DEREMH ÖZELLİKLE ÜST KISIMLARINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR
|TORBALI
|ORTAKÖY, KARAKUYU
|25.12.2023 saat 16:30ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .
|URLA
|ZEYTİNALANI, ŞİRİNKENT, KALABAK, YENİCE
|25.12.2023 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|TEDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN YÜKSEK KESİMLER