İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 22 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
22 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU 29 EKİM
|22.12.2023 saat 16:30ile 17:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE
|ÖDEMİŞ
|IŞIK, ŞİRİNKÖY, YENİKÖY, YENİCEKÖY
|22.12.2023 saat 09:00ile 16:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE IŞIK, ŞİRİNKÖY, YENİKÖY VE YENİCEKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|SIĞACIK
|22.12.2023 saat 15:45ile 17:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TEOS CADDESİNDEKİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR
|URLA
|ÇAMLIÇAY, ZEYTİNALANI
|22.12.2023 saat 13:30ile 17:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|URLA
|TORASAN
|22.12.2023 saat 14:00ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|600 SOKAK VE 593 SOKAK 2 ADET ANA BORU ARIZASI VAR TAMİRATI YAPILMAKTADIR