İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 21 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
21 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|EVKA 3, ERZENE, ERGENE
|22.12.2023 saat 00:00ile 03:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Bornova İlçesi Erzene Mahallesi İstanbul Caddesi No: 10/1 adresinde bulunan P 3 pompa istasyonunda yapılacak trafo bakımı için enerji kesilecek olması sebebiyle su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
|MENEMEN
|AYVACIK, BAĞCILAR, ÇALTI, BOZALAN, SÜLEYMANLI, GÖRECE, TELEKLER, HAYKIRAN, YAHŞELLİ, YANIKKÖY, DOĞA, ÇAVUŞ
|21.12.2023 saat 12:00ile 18:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|MUSABEY, GÖKTEPE, ÇUKURKÖY VE EMİRALEM.(GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI, BÖLGE GENELİ KESİNTİ)
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI, SEYREKLİ, KAYAKÖY, KARAKOVA, KAZANLI, GÜNLÜCE
|21.12.2023 saat 09:30ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BALABANLI, SEYREKLİ, KAZANLI, KARAKOVA, GÜNLÜCE VE KAYAKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|DOLAYLAR, MURSALLI
|21.12.2023 saat 17:00ile 22:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÖDEMİŞ İLÇESİ DOLAYLAR VE MURSALLI MAHALLESİNİN SU DEPOSU TEMİZLİĞİNEDENİYLE DOLAYLAR VE MURSALLIMAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|TORASAN
|21.12.2023 saat 16:10ile 18:10 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası