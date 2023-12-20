İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 20 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
20 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|CUMHURİYET
|20.12.2023 saat 17:00ile 19:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 4511 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|MENDERES
|BULGURCA
|20.12.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BULGURCA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KEŞİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
|ÖDEMİŞ
|HÜRRİYET
|20.12.2023 saat 17:40ile 21:40 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ HÜRRİYET BİRGİ YOLU CADDESİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|TİRE
|HÜRRİYET
|20.12.2023 saat 11:30ile 18:30 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|TİRE
|ADNAN MENDERES, KURTULUŞ
|20.12.2023 saat 14:00ile 18:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TORBALI
|İNÖNÜ, AYRANCILAR, TÜRKMENKÖY
|20.12.2023 saat 08:00ile 19:00 arasındayaklaşık 11 saatsu kesintisi olacaktır.
|Boru Deplasman Çalışması
|BORU DEPLASMAN ÇALISMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ABONE SAHIPLERİNE MESAJ ÜZERİNDEN KESİNTİSİ BİLGİSİ VERİLMİŞTİR
|URLA
|İSKELE
|20.12.2023 saat 17:30ile 19:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası