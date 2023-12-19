İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 19 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
19 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KARABURUN
|SAİP
|19.12.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SAİPALTI KÜME EVLERİNDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|KARŞIYAKA
|BAHÇELİEVLER, BAHARİYE
|19.12.2023 saat 18:30ile 19:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|MUSTAFA TUNÇBİLEK NO:71 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ZÜBEYDE HANIM X MUSTAFA TUNÇBİLEK KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KEMALPAŞA
|ARMUTLU 85.YIL CUMHURİYET, ARMUTLU HÜRRİYET
|19.12.2023 saat 16:00ile 20:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş Elektrik arızası mevcuttur. Bu nedenle içme suyu kuyuları devrede olmadığı içinbasınç sorunu oluşmaktadır.
|URLA
|DEMİRCİLİ
|19.12.2023 saat 17:00ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|10004 SOKAK ANA BORU ARIZASI