İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 15 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
15 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|OSMANGAZİ
|15.12.2023 saat 15:40ile 17:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BAYRAKLI İLÇESİOSMANGAZİ MAHALLESİ 594 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN OSMANGAZİ MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
|KINIK
|POYRACIK
|15.12.2023 saat 08:50ile 12:00 arasındayaklaşık 3 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Poyracık Mahallesi Dumlu Pınar Caddesinde ana boru arızası nedeniyle Poyracık Mahallesi bir bölümünde su kesintisi uygulanacaktır
|KİRAZ
|AYDOĞDU
|15.12.2023 saat 16:00ile 16.12.2023 saat 15:00 arasında yaklaşık 23 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KİRAZ İLÇESİ AYDOĞDU MAHALLESİNİ BESLEYEN POMPA ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANAÇAKTIR
|KONAK
|KONAK, AKINCI, HURŞİDİYE, GÜNEŞ, AKDENİZ
|15.12.2023 saat 16:40ile 18:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MİLLİ KÜTÜPHANE CADDESİ NO:25 ÖNÜ İÇİNNOT:ANAFARTALAR ETKİLENİR
|TORBALI
|FEVZİ ÇAKMAK
|15.12.2023 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR