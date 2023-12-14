İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 14 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 14 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
14 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYINDIR
|ALANKÖY
|14.12.2023 saat 15:45ile 20:45 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|POMPA ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAŞANACAKTIR
|FOÇA
|İSMETPAŞA
|14.12.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTEAHHİT BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KOMANDO OKULU LOJMANLARI ETKİLENİR.
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ, ERTUĞRUL, GERELİ, MESCİTLİ, KAYAKÖY, YENİCEKÖY, ÇAYLI, OCAKLI, KARADOĞAN, EMİRLİ
|14.12.2023 saat 09:30ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BEYAZITLAR , BİRGİ , BUCAK , BÜYÜKAVULCUK , CEVİZALAN , ERTUĞRUL , GERÇEKLİ , GERELİ , HACIHASAN , KEMER , KIŞLA , KURUCUOVA , KUTLUBEYLER , KÜÇÜKAVULCUK , MESÇİTLİ , OCAKLI , OVAKENT , TÜRKÖNÜ , ÜÇKONAK , YILANLI , YOLÜSTÜ , KÜRE , BAYIRLI , ÇAĞLAYAN , DOLAYLAR , GÖLCÜK , MURSALLI , OĞUZLAR , KAYAKÖY , GÜNLÜCE , KARADOĞAN , YENİCEKÖY , TEKKE , ARTICAK , BOZDAĞ , ÇOBANLAR , OVACIK , ALAŞARLI , ÇAYLI , EMİRLİ , KIZILCAAVLU VE YEŞİLKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK, AKARCA
|14.12.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|haritacılar sitesi üzerinde BARANKAYA ALT YAPI ÇALIŞMASI yabması nedeniyle bölgesinin suları kesilmiştir
|TORBALI
|İNÖNÜ
|14.12.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR