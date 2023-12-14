Üye Girişi
Haberler

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İzmir su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Abone Ol

İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 14 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 14 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

14 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
BAYINDIRALANKÖY14.12.2023 saat 15:45ile 20:45 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.Pompa ArızasıPOMPA ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAŞANACAKTIR
FOÇAİSMETPAŞA14.12.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.Müteahhit ÇalışmasıMÜTEAHHİT BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KOMANDO OKULU LOJMANLARI ETKİLENİR.
ÖDEMİŞBİRGİ, ERTUĞRUL, GERELİ, MESCİTLİ, KAYAKÖY, YENİCEKÖY, ÇAYLI, OCAKLI, KARADOĞAN, EMİRLİ14.12.2023 saat 09:30ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıGEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BEYAZITLAR , BİRGİ , BUCAK , BÜYÜKAVULCUK , CEVİZALAN , ERTUĞRUL , GERÇEKLİ , GERELİ , HACIHASAN , KEMER , KIŞLA , KURUCUOVA , KUTLUBEYLER , KÜÇÜKAVULCUK , MESÇİTLİ , OCAKLI , OVAKENT , TÜRKÖNÜ , ÜÇKONAK , YILANLI , YOLÜSTÜ , KÜRE , BAYIRLI , ÇAĞLAYAN , DOLAYLAR , GÖLCÜK , MURSALLI , OĞUZLAR , KAYAKÖY , GÜNLÜCE , KARADOĞAN , YENİCEKÖY , TEKKE , ARTICAK , BOZDAĞ , ÇOBANLAR , OVACIK , ALAŞARLI , ÇAYLI , EMİRLİ , KIZILCAAVLU VE YEŞİLKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
SEFERİHİSARTEPECİK, AKARCA14.12.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.Müteahhit Çalışmasıharitacılar sitesi üzerinde BARANKAYA ALT YAPI ÇALIŞMASI yabması nedeniyle bölgesinin suları kesilmiştir
TORBALIİNÖNÜ14.12.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İzmir Gündem Yaşam Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AK Partili Özlem Zengin yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı

AK Partili Özlem Zengin yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim

Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil kuralını sağlayamadığı için düştü

Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil kuralını sağlayamadığı için düştü
Cübbeli Ahmet Hoca, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

Cübbeli Ahmet Hoca, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Bakan Fidan: İsrail'i destekleyenler BMGK'da oluşan tabloyu iyi anlamalı

Bakan Fidan: İsrail'i destekleyenler BMGK'da oluşan tabloyu iyi anlamalı
Avustralya'da bir kadın, iki evcil köpeğine tecavüz edip o anları kayda aldı

Avustralya'da bir kadın, iki evcil köpeğine tecavüz edip o anları kayda aldı
title