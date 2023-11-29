İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29-30 Kasım İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 30 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!
30 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BALÇOVA
|TELEFERİK
|29.11.2023 saat 14:45ile 17:45 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Yangın Hidrantı
|SARIPINAR SOKAKTAKİ YANGIN MUSLUĞU ARIZASINDAN KAYNAKLI BÖLGE VANASI KAPALI.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|29.11.2023 saat 17:00ile 30.11.2023 saat 10:00 arasında yaklaşık 17 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİ 115 SOKAKTA KUMSALDA ANA BORU ARIZASI MEYDANA GELMİŞTİR. HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI ARIZAYA MÜDEHALE EDİLEMEMEKTEDİR. 30. 11. 2023 SABAHINDA ARIZAYA MÜDEHALE EDİLECEKTİR. BU SÜREÇTE ÇANDARLI 115 SOKAK BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU KAZIMPAŞA
|28.11.2023 saat 11:00ile 13:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE
|MENEMEN
|MERMERLİ
|29.11.2023 saat 14:15ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|menemen belediyesi alt geçit daldı battı çalışmasından kaynaklı arıza
|MENEMEN
|YILDIRIM, FATİH
|29.11.2023 saat 16:30ile 19:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|( EKİP ÇALIŞMASI )
|ÖDEMİŞ
|HORZUM, BALABANLI, ERTUĞRUL, GERELİ, KARAKOVA, OVAKENT, YOLÜSTÜ, KONAKLI
|29.11.2023 saat 09:30ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HORZUM, BALABANLI, ERTUĞRUL, GERELİ, KARAKOVA, OVAKENT, YOLÜSTÜ VE KONAKLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|CUMHURİYET
|28.11.2023 saat 11:00ile 12:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5015 SK. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.