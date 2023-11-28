İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28-29 Kasım İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 29 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!
29 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BUCA
|ŞİRİNKAPI, GAZİLER, YAYLACIK
|28.11.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1036 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU KAZIMPAŞA
|28.11.2023 saat 11:00ile 13:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE
|ÖDEMİŞ
|GÖLCÜK
|28.11.2023 saat 17:00ile 23:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDEYİYLE GÖLCÜK MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|CUMHURİYET
|28.11.2023 saat 11:00ile 12:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5015 SK. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.