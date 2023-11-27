İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27-28 Kasım İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 28 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!
28 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|GAZİOSMANPAŞA, FATİH
|27.11.2023 saat 14:15ile 16:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİNDE VE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (14:15-16:15) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KARABURUN
|EĞLENHOCA
|27.11.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|EĞLENHOCA MAHALLESİNDE MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLI ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. DEREAĞZI MEVKİ ETKİLENECEKTİR.
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU
|27.11.2023 saat 10:00ile 12:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE.
|KINIK
|TÜRKCEDİT
|27.11.2023 saat 08:50ile 10:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TÜRKCEDİT MAHALLESİ SUZAN SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE TÜRKCEDİT MAHALLESİ SUZAN SOKAK ABDULBAKİ SOKAK ŞAHİNLER SOKAK 2. TEKKE SOKAKATA SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|MENDERES
|KEMALPAŞA, KASIMPAŞA, BARBAROS
|27.11.2023 saat 13:00ile 16:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK, HIDIRLIK
|27.11.2023 saat 16:15ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|akarca caddesi üzerinde BARANKAYA ALT YAPI ÇALIŞMASI yabması nedeniyle bölgesinin suları kesilmiştir