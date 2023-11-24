İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Kasım İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 25 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!
25 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|OVACIK
|24.11.2023 saat 15:30ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE OVACIK GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KONAK
|HASAN ÖZDEMİR, YEŞİLDERE, KOCAKAPI, AKARCALI, YENİDOĞAN, EGE, GÜNEY, KÜÇÜKADA, LALE, 19 MAYIS
|24.11.2023 saat 17:30ile 19:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2218 SOKAK NO:7 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE
|MENEMEN
|EMİRALEM MERKEZ
|24.11.2023 saat 15:40ile 17:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI
|TORBALI
|AYRANCILAR, YAZIBAŞI, BAHÇELİEVLER, TÜRKMENKÖY
|24.11.2023 saat 16:30ile 19:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|AYRANCILAR VE TAMAMI GEDİZ KAYNAKLI ELEKTİRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI SU KESİNTİSİ OLUCAKTIR. . .