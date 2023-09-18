İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18-19 Eylül İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 19 Eylül İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!
19 EYLÜL İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BUCA
|ÇAMLIKULE
|18.09.2023 saat 15:40ile 17:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|222/35 SOKAK İÇERSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESME ZORUNLULUĞU ULUŞMUŞTUR
|ÇEŞME
|MUSALLA
|18.09.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1037 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇİĞLİ
|ÇAĞDAŞ, KÜÇÜK ÇİĞLİ
|18.09.2023 saat 16:00ile 17:30 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8826 SOKAK NO:13 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 8825 X 8826 KVŞ HAT VAVASI KAPATILDI.
|KINIK
|POYRACIK
|15.09.2023 saat 12:00ile 15:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|POYRACIK MAHALLESİ AKINCILAR SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 12:00-15:00 SAATLERİ ARASINDA POYRACIK MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KİRAZ
|ÖRENCİK, TAŞLIYATAK
|09.08.2023 saat 16:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|TAŞLIYATAK DEMİRYAKLARDA BULUNAN DAGIÇ POMPANIN DEBİSİNDE AZALMA VE YAZ AYLARINDA KULLANIM MİKTARININ ARTMASINA BAĞLI OLARAK, TAŞLIYATAK DEMİRAYAKLAR SOKAK VE BURADAN BESLENEN ÖRENCİK ZEYBEKLER SOKAKLARINDA SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
|KİRAZ
|ÇAYAĞZI, KARABURÇ
|23.08.2023 saat 07:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÇAYAĞZI ÇELEBİLER, TEKKE, BAĞARASI , KIZILTARLA SOKAKLARI VE KARABURÇ AKÇAPINAR BAĞARASI, ÇAMGEÇİDİ, SARIYAR SOKAKLARINI BESLEYEN DALGIÇ POMPANIN SU MİKTARINDA AZALMA OLDUĞU İÇİN BÖLGEDE SU KESİNTİLERİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
|MENEMEN
|29 EKİM, 9 EYLÜL
|18.09.2023 saat 17:20ile 19:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|EMİRLİ
|18.09.2023 saat 13:30ile 18:30 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|ÖDEMİŞ İLÇESİ EMİRLİ MAHALLESİNDEANA BORU BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.