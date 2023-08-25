İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25-26 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 26 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
26 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇALTILIDERE
|25.08.2023 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|ALİAĞA ÇALTILIDERRE KARŞIYAKA KÜME EVLERİ BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|BORNOVA
|MERKEZ, SERİNTEPE, ÇAMKULE, ZAFER, TUNA
|25.08.2023 saat 14:00ile 20:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|İstasyonda meydana gelen gediz edaş kaynaklı elektrik arızasından dolayı pompalar devre dışı kalmıştır
|BORNOVA
|DOĞANLAR, MEVLANA
|25.08.2023 saat 16:15ile 18:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BORNOVA DOĞANLAR MAHALLESİ 1408 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU BRAŞMAN ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN DOĞANLAR VE MEVLANA MAHALLELERİ BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
|KARŞIYAKA
|ŞEMİKLER
|25.08.2023 saat 17:00ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|139 NOLU BÖLGE SAYACININ BAKIMI YAPILIYOR. . 6200 X 6205 KVŞ. VANA KAPALI. . .
|KINIK
|AŞAĞI, TÜRKCEDİT, YUKARI, OSMANİYE
|24.08.2023 saat 23:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|KINIK İLÇE MERKEZİNİ BESLEYEN 5 ADET SONDAJ KUYUSUNUN 2 ADEDİNİN SU BİTİRMESİNDEN DOLAYI KALAN 3 KUYU İHTİYACI KARŞILANAMAMAKTA OLUP İLÇE MERKEZ MAHALLELERİN ÜST KOTLARINDA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜNE VE SU KESİNTİSİNE YOL AÇMAKTADIR. İDAREMİZ TARAFINDAN SU BİTİREN SONDAJ KUYULARININ YERİNE YENİSİNİN YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞ OLUP EN KISA SÜREDE AÇILAN SONDAJLAR İŞLETMEYE ALINARAK SORUN ÇÖZÜMLENECEKTİR.
|KİRAZ
|ÖRENCİK, TAŞLIYATAK
|09.08.2023 saat 16:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|TAŞLIYATAK DEMİRYAKLARDA BULUNAN DAGIÇ POMPANIN DEBİSİNDE AZALMA VE YAZ AYLARINDA KULLANIM MİKTARININ ARTMASINA BAĞLI OLARAK, TAŞLIYATAK DEMİRAYAKLAR SOKAK VE BURADAN BESLENEN ÖRENCİK ZEYBEKLER SOKAKLARINDA SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
|KİRAZ
|ÇAYAĞZI, KARABURÇ
|23.08.2023 saat 07:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÇAYAĞZI ÇELEBİLER, TEKKE, BAĞARASI , KIZILTARLA SOKAKLARI VE KARABURÇ AKÇAPINAR BAĞARASI, ÇAMGEÇİDİ SOKAKLARINI BESLEYEN DALGIÇ POMPANIN SU MİKTARINDA AZALMA OLDUĞU İÇİN BÖLGEDE SU KESİNTİLERİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
|MENDERES
|ATA, HÜRRİYET, GÖRECE CUMHURİYET, KASIMPAŞA
|25.08.2023 saat 07:00ile 18:45 arasındayaklaşık 11 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GÖRECE MH. GEDIZ KAYNAKLI ELEKTRIK ARIZASI NEDENIYLE SU KESINTISI UYGULANMAKTADIR. . . DEPO YETERLİ SEVIYEYE ULAŞTIGINDA VATANDAŞLARIMIZ SAGLKLI BİR ŞEKİLDE SU ALMAYA DEVAM EDECEKTİR. . .
|MENDERES
|ÖZDERE CUMHURİYET
|25.08.2023 saat 10:10ile 16:10 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3038 SK VE ÇEVRESİNE SU VERİLEMEYECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ, BUCAK, CEVİZALAN, KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK, GÖLCÜK, SEYREKLİ, ARTICAK, ÇOBANLAR, MURSALLI, GÜNLÜCE, DOLAYLAR
|25.08.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BİRGİ, BUCAK, CEVİZALAN, KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK, GÖLCÜK, SEYREKLİ, ARTICAK, MURSALLI, DOLAYLAR, GÜNLÜCE, ÇAĞLAYAN VE ÇOBANLAR MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
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