İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 25 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
25 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KARABAĞLAR
|YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, UZUNDERE, DEVRİM, ÖZGÜR
|24.08.2023 saat 16:40ile 19:15 arasındayaklaşık 2 saat 35 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|3959/15 SOKAK NO 11 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|KINIK
|AŞAĞI, TÜRKCEDİT, YUKARI, OSMANİYE
|24.08.2023 saat 23:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|KINIK İLÇE MERKEZİNİ BESLEYEN 5 ADET SONDAJ KUYUSUNUN 2 ADEDİNİN SU BİTİRMESİNDEN DOLAYI KALAN 3 KUYU İHTİYACI KARŞILANAMAMAKTA OLUP İLÇE MERKEZ MAHALLELERİN ÜST KOTLARINDA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜNE VE SU KESİNTİSİNE YOL AÇMAKTADIR. İDAREMİZ TARAFINDAN SU BİTİREN SONDAJ KUYULARININ YERİNE YENİSİNİN YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞ OLUP EN KISA SÜREDE AÇILAN SONDAJLAR İŞLETMEYE ALINARAK SORUN ÇÖZÜMLENECEKTİR.
|KİRAZ
|ÖRENCİK, TAŞLIYATAK
|09.08.2023 saat 16:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|TAŞLIYATAK DEMİRYAKLARDA BULUNAN DAGIÇ POMPANIN DEBİSİNDE AZALMA VE YAZ AYLARINDA KULLANIM MİKTARININ ARTMASINA BAĞLI OLARAK, TAŞLIYATAK DEMİRAYAKLAR SOKAK VE BURADAN BESLENEN ÖRENCİK ZEYBEKLER SOKAKLARINDA SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
|KİRAZ
|ÇAYAĞZI, KARABURÇ
|23.08.2023 saat 07:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÇAYAĞZI ÇELEBİLER, TEKKE, BAĞARASI , KIZILTARLA SOKAKLARI VE KARABURÇ AKÇAPINAR BAĞARASI, ÇAMGEÇİDİ SOKAKLARINI BESLEYEN DALGIÇ POMPANIN SU MİKTARINDA AZALMA OLDUĞU İÇİN BÖLGEDE SU KESİNTİLERİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
|KİRAZ
|CUMHURİYET, YENİ, İSTİKLAL
|24.08.2023 saat 15:00ile 21:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KİRAZ MERKEZ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KONAK
|GÖZTEPE, ÇANKAYA, MİTHATPAŞA, GÜZELYALI
|24.08.2023 saat 18:00ile 19:15 arasındayaklaşık 1 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|100/1 SOKAK NO 16 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|MENEMEN
|85.YIL CUMHURİYET, İNÖNÜ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|24.08.2023 saat 08:00ile 10:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MENEMEN
|75.YIL CUMHURİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|24.08.2023 saat 15:30ile 18:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Yangın Hidrantı
|MALTEPE TAMAMI ETKİLENİR.
|URLA
|GÜLBAHÇE
|24.08.2023 saat 10:30ile 17:00 arasındayaklaşık 6 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI
Haberler.com - Gündem