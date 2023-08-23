İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23-24 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 24 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
24 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|B.HAYRETTİN PAŞA, FATİH, MİMAR SİNAN
|23.08.2023 saat 14:45ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE HELVACI FATİH B. HAYRETTİN PAŞA MAH VE MİMAR SİNAN MAH SU VERİLEMİYOR. .
|BAYRAKLI
|FUAT EDİP BAKSI, ÇİÇEK, ALPASLAN, CENGİZHAN
|23.08.2023 saat 14:45ile 18:45 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1629 SOKAK NO:37 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE
|DİKİLİ
|DENİZKÖY
|23.08.2023 saat 10:00ile 15:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Denizköy Mahallesinde yoğun kullanımdan dolayı Danışkent Sitesi bölgesinde 10:00-15:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanabilir
|KINIK
|AŞAĞI, TÜRKCEDİT, YUKARI, OSMANİYE
|23.08.2023 saat 23:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|KINIK İLÇE MERKEZİNİ BESLEYEN 5 ADET SONDAJ KUYUSUNUN 2 ADEDİNİN SU BİTİRMESİNDEN DOLAYI KALAN 3 KUYU İHTİYACI KARŞILANAMAMAKTA OLUP İLÇE MERKEZ MAHALLELERİN ÜST KOTLARINDA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜNE VE SU KESİNTİSİNE YOL AÇMAKTADIR. İDAREMİZ TARAFINDAN SU BİTİREN SONDAJ KUYULARININ YERİNE YENİSİNİN YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞ OLUP EN KISA SÜREDE AÇILAN SONDAJLAR İŞLETMEYE ALINARAK SORUN ÇÖZÜMLENECEKTİR.
|KİRAZ
|ÖRENCİK, TAŞLIYATAK
|09.08.2023 saat 16:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|TAŞLIYATAK DEMİRYAKLARDA BULUNAN DAGIÇ POMPANIN DEBİSİNDE AZALMA VE YAZ AYLARINDA KULLANIM MİKTARININ ARTMASINA BAĞLI OLARAK, TAŞLIYATAK DEMİRAYAKLAR SOKAK VE BURADAN BESLENEN ÖRENCİK ZEYBEKLER SOKAKLARINDA SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
|KİRAZ
|ÇAYAĞZI, KARABURÇ
|23.08.2023 saat 07:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÇAYAĞZI ÇELEBİLER, TEKKE, BAĞARASI , KIZILTARLA SOKAKLARI VE KARABURÇ AKÇAPINAR BAĞARASI, ÇAMGEÇİDİ SOKAKLARINI BESLEYEN DALGIÇ POMPANIN SU MİKTARINDA AZALMA OLDUĞU İÇİN BÖLGEDE SU KESİNTİLERİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|23.08.2023 saat 16:45ile 18:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|KIŞLA
|08.08.2023 saat 11:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KIŞLA MAHALLESİNE AİT SONDAJ KUYUSUNUN SU BİTİRMESİ NEDENİYLE MAHALLENİN İÇME SUYU İHTİYACI SU TANKERLERİ VASITASIYLA SAĞLANMAKTADIR. BU NEDENLE TÜKETİMİN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLCEKTİR.
|URLA
|UZUNKUYU, BİRGİ, ZEYTİNLER, ZEYTİNELİ
|23.08.2023 saat 14:00ile 19:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI
|URLA
|ŞİRİNKENT, KALABAK, YENİCE
|23.08.2023 saat 14:00ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BASINÇLI HAT ANA BORU ARIZASI YÜKSEK KESİMLER ETKİLENİR
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