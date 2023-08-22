İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 23 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
23 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|MEVLANA
|22.08.2023 saat 17:35ile 19:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1754 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN MEVLANA MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
|BORNOVA
|ATATÜRK
|22.08.2023 saat 17:40ile 19:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|YAVUZ CADDESİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
|ÇİĞLİ
|ESENTEPE, KÜÇÜK ÇİĞLİ
|22.08.2023 saat 16:10ile 18:10 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8785/5 SOKAK NO:21 ÖNÜ ÇALIŞMA NEDENI İLE 8809/35 X 8809/5 KVŞ. VANA KAPATILDI. .
|KİRAZ
|ÖRENCİK, TAŞLIYATAK
|09.08.2023 saat 16:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|TAŞLIYATAK DEMİRYAKLARDA BULUNAN DAGIÇ POMPANIN DEBİSİNDE AZALMA VE YAZ AYLARINDA KULLANIM MİKTARININ ARTMASINA BAĞLI OLARAK, TAŞLIYATAK DEMİRAYAKLAR SOKAK VE BURADAN BESLENEN ÖRENCİK ZEYBEKLER SOKAKLARINDA SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
|MENEMEN
|BURUNCUK
|22.08.2023 saat 17:45ile 19:00 arasındayaklaşık 1 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|KIŞLA
|08.08.2023 saat 11:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KIŞLA MAHALLESİNE AİT SONDAJ KUYUSUNUN SU BİTİRMESİ NEDENİYLE MAHALLENİN İÇME SUYU İHTİYACI SU TANKERLERİ VASITASIYLA SAĞLANMAKTADIR. BU NEDENLE TÜKETİMİN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLCEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|ERTUĞRUL
|22.08.2023 saat 11:35ile 17:55 arasındayaklaşık 6 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ ERTUĞRUL MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|ATATÜRK
|22.08.2023 saat 09:40ile 17:40 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI ELEKTRİK BAKIM VE ONARIMIN'DAN DOLAYI ATATÜRK MAH. VE ÇEVRESİNE SU VERİLEMEYECEKTİR.
|SELÇUK
|ÇAMLIK
|22.08.2023 saat 16:05ile 18:05 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇAMLIK MAH 412 SK 2 SAAT SULAR KESİLMİŞTİR
|TORBALI
|İNÖNÜ
|22.08.2023 saat 12:40ile 15:40 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Yangın Hidrantı
|YANGIN HİDRANTINA ARABA ÇARPMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
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