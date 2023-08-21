İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21-22 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 22 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
22 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|ZEYTİNDAĞ
|21.08.2023 saat 17:30ile 21:00 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|İSALE HATTINDAKİ KOLLEKTÖR ARIZASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİNDE 4 SAAT (17:00-21:00) SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|ATATÜRK, KIZILAY
|21.08.2023 saat 15:50ile 17:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BORNOVA KIZILAY MAHALLESİ 477/2 İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRAŞMAN BORUSU TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN KIZILAY MAHALLESİ ATATÜRK MAHALLESİ VE ÇEVRESİ, BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
|BORNOVA
|GÜRPINAR
|21.08.2023 saat 17:35ile 18:35 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|BORNOVA GÜRPINAR MAHALLESİ 7010/5 NO:15 NUMARADA MEYDANA GELEN VANA ARIZASI TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDENGÜRPINAR MAHALLESİ VE ÇEVRESİ, BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
|BORNOVA
|GÜRPINAR, PINARBAŞI
|21.08.2023 saat 17:45ile 19:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BORNOVA PINARBAŞI MAHALLESİ 7027 İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRAŞMAN BORUSU TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN PINARBAŞI MAHALLESİVE ÇEVRESİ, BİR KISMI ETKİLENECEKTİR
|DİKİLİ
|GÖKÇEAĞIL
|21.08.2023 saat 14:30ile 15:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GÖKÇEAĞIL MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI GÖKÇEAĞIL MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KİRAZ
|ÖRENCİK, TAŞLIYATAK
|09.08.2023 saat 16:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|TAŞLIYATAK DEMİRYAKLARDA BULUNAN DAGIÇ POMPANIN DEBİSİNDE AZALMA VE YAZ AYLARINDA KULLANIM MİKTARININ ARTMASINA BAĞLI OLARAK, TAŞLIYATAK DEMİRAYAKLAR SOKAK VE BURADAN BESLENEN ÖRENCİK ZEYBEKLER SOKAKLARINDA SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
|KONAK
|1.KADRİYE, 2.KADRİYE, HASAN ÖZDEMİR, KOCATEPE, ÇİMENTEPE, DUATEPE, VEZİRAĞA, SELÇUK, 19 MAYIS, ZAFERTEPE
|21.08.2023 saat 10:30ile 19:00 arasındayaklaşık 8 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Edaş kaynaklı enerji kesintisinden dolayı pompalarımız devre dışı kalmıştır, bölgeye su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|MENEMEN
|85.YIL CUMHURİYET, İNÖNÜ, GAZİ MUSTAFA KEMAL
|21.08.2023 saat 15:50ile 20:50 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MENEMEN
|30 AĞUSTOS
|21.08.2023 saat 16:35ile 18:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YOL YAPIM ÇALIŞMASI ESNASINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE. .
|MENEMEN
|AYVACIK
|21.08.2023 saat 18:00ile 20:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Yangın Hidrantı
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