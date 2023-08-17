İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17-18 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 18 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
18 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|B.HAYRETTİN PAŞA, FATİH
|17.08.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE HELVACI YA SU VERİLEMİYOR
|BALÇOVA
|ÇETİN EMEÇ
|17.08.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|olimpiyat evleri de gediz edas kaynaklı enerjı kesıntısı nedeniyle su verilemiyor
|BERGAMA
|YENİKENT
|17.08.2023 saat 16:00ile 23:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|YENİKENT MAHALLESİNDE SU ÜRETİM MİKTARININ TÜKETİMİ KARŞILAMAMASI NEDENİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE KISMİ SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|KARACAOĞLAN
|17.08.2023 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BORNOVA CADDESİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN KARACAOGLAN MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|BORNOVA
|KAZIMDİRİK
|17.08.2023 saat 16:15ile 17:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|200 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN KAZIMDİRİK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|ÇİĞLİ
|SASALI MERKEZ
|17.08.2023 saat 16:10ile 18:10 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SASALI MERKEZ 176 SOKAK İÇİ MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. GAZİ ÇİÇEK X 126 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|GAZİEMİR
|AKTEPE, EMREZ
|17.08.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|gediz edas kaynaklı enerjı kesıntısı nedeniyle su verilemiyor
|KARABAĞLAR
|UZUNDERE, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, GAZİ, DEVRİM, ALİ FUAT ERDEN, UMUT, YAŞAR KEMAL, BAHRİYE ÜÇOK, ALİ FUAT CEBESOY, KİBAR, GÜNALTAY
|17.08.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|gediz edas kaynaklı enerjı kesıntısı nedeniyle devre dışı
|KARABAĞLAR
|ABDİ İPEKÇİ, İHSAN ALYANAK, PEKER, SEVGİ, LİMONTEPE, ÖZGÜR, GÜLYAKA
|17.08.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|gediz edas kaynaklı enerjı kesıntısı nedeniyle devre dışı
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU KAZIMPAŞA
|17.08.2023 saat 13:30ile 15:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK ARIZASI SEBEBİYLE
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