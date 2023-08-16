İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16-17 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 17 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
17 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|KÖRFEZ, ONUR
|16.08.2023 saat 16:00ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1379 SOKAK NO:14 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ONUR POMPA DEVRE DIŞI BIRAKILDI.
|DİKİLİ
|DENİZKÖY
|16.08.2023 saat 10:00ile 15:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Denizköy Mahallesinde yoğun kullanımdan dolayı Danışkent Sitesi bölgesinde 10:00-15:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanabilir
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|16.08.2023 saat 15:00ile 20:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİ MEYDANA GELEN POMPA ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI SİTELER BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KİRAZ
|ÖRENCİK, TAŞLIYATAK
|09.08.2023 saat 16:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|TAŞLIYATAK DEMİRYAKLARDA BULUNAN DAGIÇ POMPANIN DEBİSİNDE AZALMA VE YAZ AYLARINDA KULLANIM MİKTARININ ARTMASINA BAĞLI OLARAK, TAŞLIYATAK DEMİRAYAKLAR SOKAK VE BURADAN BESLENEN ÖRENCİK ZEYBEKLER SOKAKLARINDA SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
|KİRAZ
|ARKACILAR, YENİŞEHİR, ŞEMSİLER, UMURCALI, YENİKÖY, UZUNKÖY, KARABURÇ
|16.08.2023 saat 09:00ile 18:30 arasındayaklaşık 9 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ ŞİRKETİNİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN YERLERDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|KONAK
|UMURBEY, VEZİRAĞA, YENİDOĞAN, FERAHLI, İSMET PAŞA, MEHTAP
|16.08.2023 saat 16:35ile 18:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3582 SOKAK NO:69 ÖNÜ İÇİN
|KONAK
|MEHMET AKİF, ULUBATLI, 26 AĞUSTOS, YAVUZ SELİM
|16.08.2023 saat 17:15ile 18:45 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|GAZİPAŞA CADDESİ NO:100 ÖNÜ ARIZA SEBEİYLE
|MENEMEN
|UĞUR MUMCU, İSMET İNÖNÜ, YAHŞELLİ
|16.08.2023 saat 16:35ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI
|ÖDEMİŞ
|KIŞLA
|08.08.2023 saat 11:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KIŞLA MAHALLESİNE AİT SONDAJ KUYUSUNUN SU BİTİRMESİ NEDENİYLE MAHALLENİN İÇME SUYU İHTİYACI SU TANKERLERİ VASITASIYLA SAĞLANMAKTADIR. BU NEDENLE TÜKETİMİN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLCEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|HORZUM, OVAKENT, BUCAK, CEVİZALAN, KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK
|16.08.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HORZUM, OVAKENT, BUCAK, CEVİZALAN, KUTLUBEYLERVE ÜÇKONAK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
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