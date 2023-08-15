İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15-16 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 16 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
16 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER, ÇAY, ÇİÇEK
|15.08.2023 saat 13:10ile 17:30 arasındayaklaşık 4 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2140 SOKAK NO:52 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|ÇİĞLİ
|ŞİRİNTEPE
|15.08.2023 saat 14:35ile 17:35 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|8123 SOKAK No:6 ÖNÜ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE 8135 X 8128 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. .
|KARABAĞLAR
|KAZIM KARABEKİR, REFET BELE
|15.08.2023 saat 16:20ile 17:40 arasındayaklaşık 1 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|TÜRBE CADDESİ NO:23 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE
|KİRAZ
|ÖRENCİK, TAŞLIYATAK
|09.08.2023 saat 16:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|TAŞLIYATAK DEMİRYAKLARDA BULUNAN DAGIÇ POMPANIN DEBİSİNDE AZALMA VE YAZ AYLARINDA KULLANIM MİKTARININ ARTMASINA BAĞLI OLARAK, TAŞLIYATAK DEMİRAYAKLAR SOKAK VE BURADAN BESLENEN ÖRENCİK ZEYBEKLER SOKAKLARINDA SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
|KİRAZ
|AVUNDURUK, ÇAYAĞZI, HALİLLER, UMURLU, UZUNKÖY, SARIKAYA, YENİKÖY
|15.08.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ ŞİRKETİNİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN YERLERDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
|MENDERES
|OĞLANANASI CUMHURİYET, OĞLANANASI ATATÜRK
|25.07.2023 saat 09:15ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|OĞLANANASI CUMHURİYET OĞLANANASI ATATÜRK GEDİZ ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
|ÖDEMİŞ
|KIŞLA
|08.08.2023 saat 11:00tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KIŞLA MAHALLESİNE AİT SONDAJ KUYUSUNUN SU BİTİRMESİ NEDENİYLE MAHALLENİN İÇME SUYU İHTİYACI SU TANKERLERİ VASITASIYLA SAĞLANMAKTADIR. BU NEDENLE TÜKETİMİN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLCEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|BUCAK, CEVİZALAN, KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK, MURSALLI, ARTICAK, ÇOBANLAR, OVAKENT
|15.08.2023 saat 09:30ile 20:00 arasındayaklaşık 10 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BUCAK, CEVİZALAN, KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK, MURSALLI, ARTICAK,ÇOBANLAR VE OVAKENT MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|OCAKLI
|15.08.2023 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ OCAKLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN MOTOR POMPA ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|KALABAK, YENİCE, YELALTI, ŞİRİNKENT
|15.08.2023 saat 16:20ile 18:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
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