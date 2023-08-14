İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 15 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
15 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇAKMAKLI
|12.08.2023 saat 21:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ, PROF. MUAMMER AKSOY CAD. ETKİLENİR. Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|ALİAĞA
|B.HAYRETTİN PAŞA, FATİH, MİMAR SİNAN
|14.08.2023 saat 14:50ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE HELVACI YA SU VERİLEMİYOR
|BERGAMA
|TURABEY, İNKILAP, ERTUĞRUL
|14.08.2023 saat 10:15ile 16:15 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE TURABEY, İNKİLAP, ERTUĞRUL MAHALLERİNDE 4 SAAT (10:15 -14:15) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BERGAMA
|İSLAMSARAY
|14.08.2023 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE İSLAMSARAY MAHALLESİNDE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, KOZBEYLİ
|12.08.2023 saat 21:30tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yenifoça aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle ilçemizin bazı bölgelerinde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|FOÇA
|MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|14.08.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|DOĞALKENT SİTESİ, PLEVNE CAD.ve CİVARI ETKİLENİR.
|KARŞIYAKA
|CUMHURİYET
|14.08.2023 saat 16:30ile 17:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6683 SOKAK NO:2 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 6705 X 6710 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|KINIK
|POYRACIK
|14.08.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|POYRACIK MAHALLESİNDE OLUŞAN POMPA ARIZASI NEDENİYLE 16:00-18:00 SAATLERİ ARASINDA POYRACIK MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KİRAZ
|ÖRENCİK, TAŞLIYATAK
|09.08.2023 saat 16:40tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|TAŞLIYATAK DEMİRYAKLARDA BULUNAN DAGIÇ POMPANIN DEBİSİNDE AZALMA VE YAZ AYLARINDA KULLANIM MİKTARININ ARTMASINA BAĞLI OLARAK, TAŞLIYATAK DEMİRAYAKLAR SOKAK VE BURADAN BESLENEN ÖRENCİK ZEYBEKLER SOKAKLARINDA SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.
|MENDERES
|OĞLANANASI CUMHURİYET, OĞLANANASI ATATÜRK
|25.07.2023 saat 09:15ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|OĞLANANASI CUMHURİYET OĞLANANASI ATATÜRK GEDİZ ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
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